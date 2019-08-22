Фотографии лауреатов конкурса «Самарский взгляд 2018-2019″

Лауреаты фотоконкурса «Самарский взгляд 2018-2019″
Главные премии
Лучшая художественная фотография
Владимир Курилов (г. Самара) за фотографию «Солнечно»
Лучшая пресс-фотография
Кирилл Кудрявцев (г. Москва) за фотографию «Небоскребы»
Номинация «Природа»
1 место – Карпов Артем (с. Никитинка, Самарская область) за фотографию «Косматая осень»
2 место – Карпов Артем (с. Никитинка, Самарская область) за фотографию «Комбайнеры»
3 место – Лутай Виктор (г. Майкоп) за фотографию «Путь к вершине»
Номинация «Люди и повседневная жизнь»
1 место – Мельников Валерий (г. Москва) за серию «Серая зона»
1 место – Орлова Марина (г. Майкоп) за фотографию «Письмо»
2 место – Евгений Турков (г. Пенза) за фотографию «Мужики»
3 место – Сергей Борисов (г. Пенза) за фотографию «Девочка с собакой»
Номинация «Коммерческая фотография»
2 место – Макушкин Руслан (г. Самара) за фотографию «Дети»
3 место – Оноприенко Артем (г. Самара) за фотографию «Просто счастье»
Номинация «Спорт»
1 место – Исаева Дарья (г. Москва) за фотографию «Несломленный»
2 место – Кудрявцев Кирилл (г. Москва) за серию «Белая линия»
3 место – Песня Владимир (г. Москва) за серию «Gym Dreams»
Номинация «Другая реальность»
1 место – Шульгина Наталья (г. Самара) за серию «Синдром предков»
2 место – Тарасова Светлана (г. Калуга) за серию «Воображаемая реальность»
3 место – Третьяков Дмитрий (с. Новопавловка, Самарская область) за серию «22.06»
Номинация «События»
1 место – Вольвач Наталья (г. Миасс) за серию «Магнитогорск после трагедии»
2 место – Мовсумов Анар (г. Самара) за серию «Соло птицы»
3 место – Мельников Валерий (г. Москва) за фотографию «Не взлетим, так поплаваем»
Номинация «Настроение города»
1 место – Демидова Елена (г. Самара) за фотографию «Опять апрель, начало мая»
2 место – Тарасова Светлана (г. Калуга) за фотографию «Двое не спят»
3 место – Кохманова Наталья (г. Майкоп) за фотографию «Прыжок в тумане»
Специальный приз «Моя Самара»
Чадаев Дмитрий (г. Самара) за фотографию «Самарские вечера»
Специальный приз «Все в шоколаде»
Салапонов Владимир (г. Самара) за фотографию «Зимняя краса»
Приз имени Андрея Баскакова «За истинную фотографию»
Тарасова Светлана (г. Калуга) за серию «Жизнь одна»