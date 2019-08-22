Фотографии лауреатов конкурса «Самарский взгляд 2018-2019″

Лауреаты фотоконкурса «Самарский взгляд 2018-2019″

Главные премии

Лучшая художественная фотография

Владимир Курилов (г. Самара) за фотографию «Солнечно»

Лучшая пресс-фотография

Кирилл Кудрявцев (г. Москва) за фотографию «Небоскребы»

Номинация «Природа»

1 место – Карпов Артем (с. Никитинка, Самарская область) за фотографию «Косматая осень»

2 место – Карпов Артем (с. Никитинка, Самарская область) за фотографию «Комбайнеры»

3 место – Лутай Виктор (г. Майкоп) за фотографию «Путь к вершине»

Номинация «Люди и повседневная жизнь»

1 место – Мельников Валерий (г. Москва) за серию «Серая зона»

1 место – Орлова Марина (г. Майкоп) за фотографию «Письмо»

2 место – Евгений Турков (г. Пенза) за фотографию «Мужики»

3 место – Сергей Борисов (г. Пенза) за фотографию «Девочка с собакой»

Номинация «Коммерческая фотография»

2 место – Макушкин Руслан (г. Самара) за фотографию «Дети»

3 место – Оноприенко Артем (г. Самара) за фотографию «Просто счастье»

Номинация «Спорт»

1 место – Исаева Дарья (г. Москва) за фотографию «Несломленный»

2 место – Кудрявцев Кирилл (г. Москва) за серию «Белая линия»

3 место – Песня Владимир (г. Москва) за серию «Gym Dreams»

Номинация «Другая реальность»

1 место – Шульгина Наталья (г. Самара) за серию «Синдром предков»

2 место – Тарасова Светлана (г. Калуга) за серию «Воображаемая реальность»

3 место – Третьяков Дмитрий (с. Новопавловка, Самарская область) за серию «22.06»

Номинация «События»

1 место – Вольвач Наталья (г. Миасс) за серию «Магнитогорск после трагедии»

2 место – Мовсумов Анар (г. Самара) за серию «Соло птицы»

3 место – Мельников Валерий (г. Москва) за фотографию «Не взлетим, так поплаваем»

Номинация «Настроение города»

1 место – Демидова Елена (г. Самара) за фотографию «Опять апрель, начало мая»

2 место – Тарасова Светлана (г. Калуга) за фотографию «Двое не спят»

3 место – Кохманова Наталья (г. Майкоп) за фотографию «Прыжок в тумане»

Специальный приз «Моя Самара»

Чадаев Дмитрий (г. Самара) за фотографию «Самарские вечера»

Специальный приз «Все в шоколаде»

Салапонов Владимир (г. Самара) за фотографию «Зимняя краса»

Приз имени Андрея Баскакова «За истинную фотографию»

Тарасова Светлана (г. Калуга) за серию «Жизнь одна»