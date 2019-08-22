Работы лауреатов конкурса (2019), Самарский взгляд

Фотографии лауреатов конкурса «Самарский взгляд 2018-2019″

Лауреаты фотоконкурса «Самарский взгляд 2018-2019″

Главные премии

Лучшая художественная фотография
Владимир Курилов (г. Самара) за фотографию «Солнечно»

"Солнечно"
«Солнечно»

Лучшая пресс-фотография
Кирилл Кудрявцев (г. Москва) за фотографию «Небоскребы»

"Небоскребы"
«Небоскребы»

Номинация «Природа»

1 место – Карпов Артем (с. Никитинка, Самарская область) за фотографию «Косматая осень»

"Косматая осень"
«Косматая осень»

2 место – Карпов Артем (с. Никитинка, Самарская область) за фотографию «Комбайнеры»

"Комбайнеры"
«Комбайнеры»

3 место – Лутай Виктор (г. Майкоп) за фотографию «Путь к вершине»

"Путь к вершине"
«Путь к вершине»

Номинация «Люди и повседневная жизнь»

1 место – Мельников Валерий (г. Москва) за серию «Серая зона»

серия "Серая зона"
серия «Серая зона»
серия "Серая зона"
серия «Серая зона»
серия "Серая зона"
серия «Серая зона»
серия "Серая зона"
серия «Серая зона»
серия "Серая зона"
серия «Серая зона»

 

1 место – Орлова Марина (г. Майкоп) за фотографию «Письмо»

"Письмо"
«Письмо»

2 место – Евгений Турков (г. Пенза) за фотографию «Мужики»

Евгений Турков-Мужики

3 место – Сергей Борисов (г. Пенза) за фотографию «Девочка с собакой»

"Девочка с собакой"
«Девочка с собакой»

Номинация «Коммерческая фотография»

2 место – Макушкин Руслан (г. Самара) за фотографию «Дети»

"Дети"
«Дети»

3 место – Оноприенко Артем (г. Самара) за фотографию «Просто счастье»

"Просто счастье"
«Просто счастье»

Номинация «Спорт»

1 место – Исаева Дарья (г. Москва) за фотографию «Несломленный»

"Несломленный"
«Несломленный»

2 место – Кудрявцев Кирилл (г. Москва) за серию «Белая линия»

серия "Белая линия"
серия «Белая линия»
серия "Белая линия"
серия «Белая линия»
серия "Белая линия"
серия «Белая линия»
серия "Белая линия"
серия «Белая линия»
серия "Белая линия"
серия «Белая линия»

3 место – Песня Владимир (г. Москва) за серию «Gym Dreams»

серия "Gym Dreams"
серия «Gym Dreams»
серия "Gym Dreams"
серия «Gym Dreams»
серия "Gym Dreams"
серия «Gym Dreams»
серия "Gym Dreams"
серия «Gym Dreams»
серия "Gym Dreams"
серия «Gym Dreams»

Номинация «Другая реальность»

1 место – Шульгина Наталья (г. Самара) за серию «Синдром предков»

серия "Синдром предков"
серия «Синдром предков»
серия "Синдром предков"
серия «Синдром предков»
серия "Синдром предков"
серия «Синдром предков»
серия "Синдром предков"
серия «Синдром предков»
серия "Синдром предков"
серия «Синдром предков»

2 место – Тарасова Светлана (г. Калуга) за серию «Воображаемая реальность»

серия "Воображаемая реальность"
серия «Воображаемая реальность»
серия "Воображаемая реальность"
серия «Воображаемая реальность»
серия "Воображаемая реальность"
серия «Воображаемая реальность»
серия "Воображаемая реальность"
серия «Воображаемая реальность»
серия "Воображаемая реальность"
серия «Воображаемая реальность»

3 место – Третьяков Дмитрий (с. Новопавловка, Самарская область) за серию «22.06»

серия "22.06"
серия «22.06»
серия "22.06"
серия «22.06»
серия "22.06"
серия «22.06»
серия "22.06"
серия «22.06»

Номинация «События»

1 место – Вольвач Наталья (г. Миасс) за серию «Магнитогорск после трагедии»

серия "Магнитогорск после трагедии"
серия «Магнитогорск после трагедии»
серия "Магнитогорск после трагедии"
серия «Магнитогорск после трагедии»
серия "Магнитогорск после трагедии"
серия «Магнитогорск после трагедии»
серия "Магнитогорск после трагедии"
серия «Магнитогорск после трагедии»
серия "Магнитогорск после трагедии"
серия «Магнитогорск после трагедии»

2 место – Мовсумов Анар (г. Самара) за серию «Соло птицы»

серия «Соло птицы»
серия «Соло птицы»
серия «Соло птицы»
серия «Соло птицы»
серия «Соло птицы»
серия «Соло птицы»
серия «Соло птицы»
серия «Соло птицы»
серия «Соло птицы»
серия «Соло птицы»

3 место – Мельников Валерий (г. Москва) за фотографию «Не взлетим, так поплаваем»

"Не взлетим, так поплаваем"
«Не взлетим, так поплаваем»

Номинация «Настроение города»

1 место – Демидова Елена (г. Самара) за фотографию «Опять апрель, начало мая»

"Опять апрель, начало мая"
«Опять апрель, начало мая»

2 место – Тарасова Светлана (г. Калуга) за фотографию «Двое не спят»

"Двое не спят"
«Двое не спят»

3 место – Кохманова Наталья (г. Майкоп) за фотографию «Прыжок в тумане»

"Прыжок в тумане"
«Прыжок в тумане»

Специальный приз «Моя Самара»

Чадаев Дмитрий (г. Самара) за фотографию «Самарские вечера»

"Самарские вечера"
«Самарские вечера»

Специальный приз «Все в шоколаде»

Салапонов Владимир (г. Самара) за фотографию «Зимняя краса»

"Зимняя краса"
«Зимняя краса»

Приз имени Андрея Баскакова «За истинную фотографию»

Тарасова Светлана (г. Калуга) за серию «Жизнь одна»

серия "Жизнь одна"
серия «Жизнь одна»
серия "Жизнь одна"
серия «Жизнь одна»
серия "Жизнь одна"
серия «Жизнь одна»
серия "Жизнь одна"
серия «Жизнь одна»
серия "Жизнь одна"
серия «Жизнь одна»