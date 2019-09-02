50 лет со дня выпуска газеты «Политехник»

30 августа исполнилось 50 лет со дня выпуска первого номера газеты «Политехник» Тольяттинского политехнического института (ныне Тольяттинского государственного университета). С юбилейной датой поздравила коллектив и пресс-центр ТГУ секретарь Союза журналистов России, председатель Самарской областной организации СЖР Ирина Цветкова.

Дорогие коллеги!

Тридцатое августа 1969 года вошло в историю самарской областной журналистики как день рождения газеты «Политехник».

Сердечно поздравляю вас с 50-летием вашего издания, объединившего вокруг себя студентов и преподавателей Тольяттинского политехнического института и давшего старт огромному числу начинаний в системе вузовского образования и в науке!

«Политехник» всегда был источником актуальной информации, трибуной для дискуссий по проблемным вопросам. Свои статьи писали в него студенты, преподаватели и сотрудники ТПИ.

Сегодня традиции «Политехника» продолжает газета «Тольяттинский университет», которая издаётся с 2001 года в Тольяттинском государственном университете, созданном на базе Тольяттинского политехнического института и Тольяттинского филиала Самарского государственного педагогического университета. О востребованности газеты говорит тот факт, что за последние два года тираж с 1500 экземпляров вырос до 4000, а тематика расширилась с исключительно вузовской до городской. Кроме того, газета является площадкой для практикоориентированного обучения студентов кафедры журналистики ТГУ. Среди штатных сотрудников издания талантливые, неординарные люди – члены Союза журналистов Самарской области, передающие свой опыт молодому поколению.

Друзья, желаю вам новых идей, творческого вдохновения, интересных собеседников и ярких материалов!!!

Не останавливайтесь на достигнутом и постоянно совершенствуйтесь!

С уважением, Ирина Цветкова