К юбилею Творческого союза художников: выставка в рамках проекта «20 лет. Итоги»

В 2019 году Самарская областная общественная организация художников «Творческий союз художников» отмечает 20-летний юбилей. По этому случаю в Доме журналистов 3 сентября в 12:00 откроется выставка «Самара – город-ОК», организованная в рамках проекта «20 лет. Итоги».

Экспозиция включает работы порядка 20 авторов, объединенных интересом к нашему городу. В общей сложности в экспозицию войдет 40 произведений, выполненных в разных техниках.

Во время церемонии открытия выставки состоится презентация каталога Творческого союза художников, посвященного юбилею организации. В каталог включены лучшие работы самарских художников и собрана информация об организации.



Проект «20 лет. Итоги» призван рассказать о результатах творческой деятельности членов Союза. Ретроспектива творческой деятельности членов Союза представлена блоками, темами выставочных проектов разных лет. Одним из блоков и является выставка «Самара – город-ОК». Тема родного города, представленная в Доме журналистов, – одна из самых популярных и любимых тем для художников и любителей искусства.

Приглашаем всех желающих на открытие выставки!

Экспозиция будет работать до конца сентября.

Вход свободный.