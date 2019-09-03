20 лет работы во благо искусства

3 сентября в Доме журналистов открылась выставка «Самара — город-ОК». Экспозиция стала первой частью проекта «20 лет. Итоги», посвященного 20-летию Самарской областной общественной организации «Творческий союз художников».

Проект «20 лет. Итоги» рассказывает о результатах творческой деятельности членов Союза художников. Ретроспектива творческой деятельности самарских художников представлена блоками, темами выставочных проектов разных лет.

Один из таких блоков – выставка «Самара – город-ОК» с ярко выраженной темой родного города, популярной и любимой среди художников и ценителей искусства.

В качестве почетного гостя на церемонии открытия выставки присутствовал председатель Творческого союза художников Олег Емельянов. Он поздравил коллег с круглой датой, а также преподнес Дому журналиста памятный подарок.

«Надо отдать должное правлению, которое проделало колоссальную работу по подготовке проекта «20 лет. Итоги». – Отметил в своем выступлении Олег Емельянов, – Написание программы, подготовка выставок и, самое главное, издание каталога – великий труд. Открытие выставки состоялось благодаря усилиям множества людей. Мы благодарны Союзу журналистов за сотрудничество и за возможность создать экспозицию в Доме журналиста».

Организаторы вставки также представили каталог, посвященный 20-летнему юбилею Творческого союза художников. В издание вошли работы 128 авторов, а также информация о жизни Союза. Форзац украсили портреты членов Творческого союза художников.

Комментарии:

Людмила Логинова, член Творческого союза художников, автор нескольких работ, представленных на выставке:

«Как-то я поехала за границу и сходила на экскурсию, мне попался очень интересных гид. И я вдруг ощутила стыд за то, что почти ничего не знаю о месте, где родилась, о родном Поволжье. Поэтому, вернувшись на родину, я начала ходить по музеям и писать работы, например, «Коллаж о Самаре». Ведь у нас очень много красивых мест со своей историей. Каждая самарская достопримечательность — это жемчужина в коллекции нашего края».

Выставка «Самара — город-ОК» будет работать до конца месяца.

Вход свободный.