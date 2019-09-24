Журналистика и персональные данные

23 сентября в Доме журналиста прошел семинар, организованный Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Сотрудники ведомства проконсультировали редакции СМИ по вопросам работы с персональными данными.

Руководитель Управления Роскомнадзора по Самарской области Наталья Михайлова и начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Мария Скрябина рассказали журналистам о том, какие именно персональные данные и в каком формате допустимо использовать в той или иной ситуации. Акцент был сделан на работу с персональными данными несовершеннолетних. Выступление спикеров сопровождалось презентацией, в которой были указаны номера статей ФЗ «О персональных данных».