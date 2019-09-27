30 лет газете «ПРАВО»!

Корпоративное издание ГУ МВД по Самарской области газета «Право» в минувшую среду отметило тридцалетие. Газета выпускается с 25 сентября 1989 года и пользуется популярностью среди граждан и сотрудников правоохранительных органов. Одновременно с этой датой еще один юбилей отмечает Татьяна Симдянова — вот уже 25 лет Татьяна Михайловна является главным редактором газеты. Поздравила сотрудников редакции с юбилейными датами председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова:

«Уважаемая Татьяна Михайловна!

Поздравляю Вас и коллектив редакции

с 30-летием газеты «Право»!

Приятно отметить, что «Право» – одно из самых востребованных изданий в Самарской области, пример высокого профессионализма и качественной журналистики.

На протяжении многих лет газета служит обществу, формируя правовое сознание граждан, профессионалов-правоохранителей. Освещая основные события в правоохранительной сфере, вселяет веру в справедливость.

От всей души желаю изданию «Право» успехов и дальнейшего развития, а сотрудникам редакции – плодотворной работы, здоровья, счастья, благополучия и прекрасного настроения!»