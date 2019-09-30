27 сентября в Зимнем театре в Сочи состоялась официальная церемония закрытия форума современной журналистики «Вся Россия-2019»

К участникам и гостям форума обратился начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Он подчеркнул, что, несмотря на стремительную цифровизацию современной жизни, личные профессиональные контакты офлайн имеют огромное значение, помогают лучше понять друг друга, обменяться опытом, установить новые связи.

На церемонии закрытия были подведены итоги и состоялось награждение победителей и лауреатов профессионального творческого конкурса форума «Все Россия — 2019» по нескольким номинациям: Лучший дизайн, лучшая операторская работа/работа фотографа, лучшая авторская публикация/программа, спецпроект/акция года.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв отметил успешную работу форума, поблагодарил коллег за плодотворную работу и выразил надежду на новую встречу в Сочи через год.

Источник: СЖР