Самарская делегация приняла участие в форуме «Вся Россия-2019»

В Сочи завершил работу Форум современной журналистики «Вся Россия-2019». В работе Форума принимала участие делегация Самарской областной организации Союза журналистов России. Представляли нашу региональную журналистику председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова, заместитель председателя Ольга Лагутина, главный редактор газеты «Свежая газета. Культура» Виктор Долонько, а также генеральный директор ТРК «Губерния» Юрий Проничев, генеральный директор ТК «Самара ГИС» Сергей Кудряшев и главный редактор газеты «Волжские вести» (г. Сызрань) Александр Хвастиков.

На Форуме провели несколько презентаций – газеты «Свежая газета. Культура», книги «100 лет Союзу журналистов», в киногостинной проходил показ документальных фильмов о Самарской области, Самаре и о событиях в жизни региональных медиа: «Самарская область. Поехали», «Welcom to Samara!», «Право на маму», «Инфорум в Тольятти», «Фестиваль «Пресса-2019».

Программа была насыщенной. В течение 5 дней работу вели более 50 секций.

С 24 по 26 сентября была организована Школа председателей региональных отделений Союза журналистов России. Ее работу вела секретарь СЖР, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова вместе с секретарем СЖР Натальей Чернышевой. В ходе работы школы обсуждались вопросы, касающиеся работы региональных отделений, оформления документов и подготовке к плановым проверкам Генпрокуратуры. Также был представлен проект «Цифровой платформы» для переучета действующих членов СЖР.

Гендиректор ТРК «Губерния» Юрий Проничев выступил на секции «Тенденция-2019: объединение медиаактивов в холдинги» и на открытом заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций «Медиаменеджмент и требования современного медиарынка». В числе обсуждаемых тем: «Региональная идентичность как основа конкурентоспособности территории», «Роль региональных медиа в формировании идентичности», «Определение ответственных за брендменеджмент региона». Кроме того, обсуждалась возможность создания подкомитета по корпоративным медиа в структуре Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций.

На секции «От 21-й кнопки к 22-й» в качестве спикера выступил Сергей Кудряшев. Вместе с руководителями СМИ Петербурга, Барнаула и Улан-Удэ он разобрал кейсы с анализом работы наиболее эффективных региональных каналов.

Форум – одно из ярких мероприятий политической и культурной жизни страны. Он дает возможность журналистам встретиться с коллегами, обладающими высоким мастерством и пользующихся всенародной известностью. В качестве докладчиков и экспертов выступали авторитетные политики, ученые, деятели культуры.

На торжественной церемонии закрытия состоялось награждение участников Профессионального творческого конкурса в рамках Форума «Вся Россия-2019». Дипломантом в номинации «Лучшая авторская публикация/программа» стала Евгения Головлева, журналистка Самарского губернского радио.

Благодарственным письмом «За высокий уровень организации Инфорума «Региональные СМИ: взгляд в будущее» была награждена генеральный директор ООО «ЛАДА-МЕДИА» Ирина Денисова. Члены самарской делегации получили благодарности за участие в форуме «Вся Россия-2019».