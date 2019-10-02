ПАМЯТКА

для журналистов, освещающих публичные мероприятия (собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикетирования — согласованные и несогласованные)



Журналисту следует, прежде всего, определиться, в каком статусе он идет на публичное мероприятие: а) как участник или б) как журналист с целью его освещения в СМИ.

Права и обязанности участника публичного мероприятия определяются Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Закон о митингах).

Права и обязанности журналиста при освещении публичного мероприятия определяются Законом РФ от 27.12.1991 «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ).

Журналист, как и любой участник публичного мероприятия, обязан:

— соблюдать общественный порядок (п. 2 ч. 3 ст. 6 Закона о митингах);

— выполнять законные требования сотрудников полиции (ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»).

1. Статус журналиста

Под журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию (ст. 2 Закона о СМИ).

Профессиональный статус журналиста, установленный Законом о СМИ, распространяется также на:

1) штатных сотрудников редакций многотиражных газет и других СМИ, продукция которых распространяется исключительно в пределах одного предприятия (объединения), организации, учреждения;

2) фрилансеров, то есть авторов, не связанных с редакцией средства массовой информации трудовыми или иными договорными отношениями, но признаваемых ею своими внештатными авторами или корреспондентами, при выполнении ими поручений редакции (ст. 52 Закона о СМИ);

3) иностранных корреспондентов (постоянных и временных, специальных), аккредитованных МИД России (ст. 55 Закона о СМИ).

2. Документ, подтверждающий статус журналиста

Документом, подтверждающим полномочия журналиста, является:

а) редакционное удостоверение или

б) редакционное задание или

в) удостоверение (карточка) иностранного корреспондента (ст.ст. 49, 52 Закона о СМИ)

Документом, подтверждающим личность журналиста, является:

а) паспорт, в том числе заграничный, дипломатический, служебный и т.д. или

б) иной документ, удостоверяющий личность, в том числе удостоверение личности моряка, вид на жительство, удостоверение беженца и т.д. (постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 813).

3. При освещении публичного мероприятия журналист имеет право (ст. 47 Закона о СМИ):

1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;

2) посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы;

3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации (в том числе в устной форме – ст. 39 Закона о СМИ);

4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну;

5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения требований части первой статьи 42 Закона о СМИ;

6) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом;

7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях;

8) проверять достоверность сообщаемой ему информации.

4. При освещении публичного мероприятия журналист обязан (ст. 49 Закона о СМИ):

1) иметь при себе и предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому требованию редакционное удостоверение (редакционное задание, удостоверение иностранного корреспондента) и документ, удостоверяющий личность;

2) проверять достоверность сообщаемой им информации;

3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается впервые;

4) сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника;

5) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для защиты общественных интересов) на распространение в средстве массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей;

6) при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино — и фотосъемки;

7) соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума при осуществлении профессиональной деятельности.

5. Защита журналиста при освещении им публичного мероприятия

Государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг (ст. 49 Закона о СМИ).

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 144 УК РФ).

6. В целях обеспечения безопасности журналисту рекомендуется:

— заблаговременно установить контакт с пресс-службой полиции;

— иметь на своей одежде отличительные знаки (бейджик, головной убор, жилет, накидку и т.д.) с надписью «ПРЕССА» или «PRESS».

Несоблюдение данных рекомендаций не лишает журналиста принадлежащих ему по закону профессиональных прав и не освобождает его от профессиональных обязанностей.

7. При освещении публичного мероприятия журналисту категорически запрещается:

— принимать участие в публичном мероприятии (выкрикивать лозунги, демонстрировать плакаты или другую атрибутику мероприятия и т.д.);

— препятствовать действиям сотрудников полиции и Росгвардии.

Настоящая Памятка разработана Постоянной комиссией по свободе информации и правам журналистов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и одобрена путем заочного голосования 1 августа 2019 года.

Источник: сайт СЖР