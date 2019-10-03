Прими участие в Международном конкурсе журналистских работ!

Те, кого тема безопасности работающего человека волнует больше, чем интриги и расследования, кто пишет об охране труда интересно и доступно, а фотографирует и снимает работу предприятий захватывающе, Ассоциация СИЗ и Союз журналистов России приглашают принять участие в Международном конкурсе журналистских работ. Его итоги подведут в рамках 23-й Международной специализированной выставки «БИОТ-2019».

На конкурс принимаются работы, опубликованные в СМИ с 1 января 2019 года. Это могут быть материалы различных форм и жанров, от статьи до документального фильма, от фотографии до репортажа. Главное требование — профессиональный подход и исполнение, оригинальность и раскрытие темы, соответствие заданной тематике и нестандартный взгляд на проблему безопасности и охраны труда.

«Цель конкурса — привлечь внимание журналистов, а через них и всей общественности, — рассказал президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов. - Мы хотим, чтобы они писали и озвучивали такую благородную тему, как обеспечение безопасности работы человека. Потому что эта тема о сохранении жизни. Нет ничего ценнее жизни. Я рассчитываю привлечь внимание к этой тематике максимально широкое количество журналистов и заинтересовать те СМИ, которые пока обходят стороной эту тему. К сожалению, сейчас журналистов, профессионально пишущих на эту тему, крайне мало».

Конкурс международный и не имеет географических границ. Подать заявки могут представители СМИ любого уровня из любой страны (то есть как на русском, так и на английском языке), региона и муниципалитета.

22 сентября в рамках Форума современной журналистики «Вся Россия-2019» в Сочи состоялась презентация конкурса. В своем выступлении Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил об большом значении конкурса. Он отметил, что безопасность в профессиональной деятельности журналиста играет жизненно важную роль, а без средств защиты сложно представить работу репортеров не только в «горячих» точках, но и на массовых мероприятиях. Благодаря конкурсу акцентируется внимание к этой чрезвычайно важной социальной теме.

«Это касается жизни человека. Журналист – это профессия, которая сопряжена с большими рисками. Мне приходилось терять своих друзей, которые работали в горячих точках. И вопрос обеспечения безопасности наших коллег – это в том числе вопрос правильного применения и использования средств индивидуальной защиты, в первую очередь, бронежилетов и касок, — рассказал Владимир Соловьев. - Мы благодарны нашему партнеру — Ассоциации СИЗ, которая профессионально занимается этими вопросами».

Прием заявок на конкурс уже начался, он продлится до 20 ноября. Чтобы принять участие не потребуется долгого оформления документов. Заявка, условия и положение о конкурсе доступны по ссылке.

Имена победителей будут озвучены на выставке БИОТ. В качестве призов победители получат солидные денежные премии. Тем самым организаторы конкурса хотят не только привлечь к участию больше журналистов, но и поощрить тех, кто уже пишет на такие важные темы безопасности жизни и сохранения здоровья работников.