Фотообъединение готовит итоговую выставку

В Самаре 29 октября в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется выставка «Дороги, которые мы выбираем». В экспозиции, которая станет творческим отчетом Фотообъединения областного Союза журналистов России, будет представлено порядка 130 работ. Сейчас идет подготовка к выставке.

«Дороги, которые мы выбираем»… Литература? Философия? Психология?.. Вечная тема выбора, сложная и многогранная. И вот теперь попытка раскрыть ее на языке фотоискусства. Задача не из простых. Настоящий художник отметает формальный подход и воспринимает ее глубоко личностно. Точно также со всей глубиной он стремится передать ее в своем творчестве, а вот удачно ли – рассудит зритель, пришедший на выставку.

Авторы работ – члены Фотообъединения при Самарской областной организации Союза журналистов России. У каждого художника свой взгляд, свой стиль и своя дорога в искусстве.

Экспозиция отличается разнообразием жанров и подтем.

Официальное открытие выставки состоится 29 октября в 18.00 в галерее «Новое пространство» (г.Самара, пр-т Ленина, 14-а, Самарская областная универсальная научная библиотека).

Выставка будет работать с 29 октября по 15 ноября.

Выходной – понедельник.

Время работы: вт — сб – с 10.00 до 20.00; вс – 10:00 – 18:00.

Вход свободный.

12+

Дополнительная информация:

(846) 332 68 39