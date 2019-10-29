Правление Самарской областной организации Союза журналистов России глубоко скорбит о смерти Исакова Владимира Константиновича. Ушел из жизни светлый человек, профессионал журналистики.
Владимир Константинович, являясь руководителем пресс-центра АвтоВАЗа, был тесно связан с Самарской областной организацией Союза журналистов России, многие годы работал в составе Правления областного Союза журналистов.
Это был интеллигент, отличавшийся высокой эрудицией, деликатным отношением к коллегам, дипломатизмом, привязанностью к Куйбышеву-Самаре. Именно таким он и останется в наших сердцах.
Мы навсегда запомним Владимира Константиновича как Профессионала с большой буквы. Светлая память светлому Человеку…
Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой потерей.
27 октября скончался Исаков Владимир Константинович
Правление Самарской областной организации Союза журналистов России глубоко скорбит о смерти Исакова Владимира Константиновича. Ушел из жизни светлый человек, профессионал журналистики.