27 октября скончался Исаков Владимир Константинович

Правление Самарской областной организации Союза журналистов России глубоко скорбит о смерти Исакова Владимира Константиновича. Ушел из жизни светлый человек, профессионал журналистики.

Владимир Константинович, являясь руководителем пресс-центра АвтоВАЗа, был тесно связан с Самарской областной организацией Союза журналистов России, многие годы работал в составе Правления областного Союза журналистов.

Это был интеллигент, отличавшийся высокой эрудицией, деликатным отношением к коллегам, дипломатизмом, привязанностью к Куйбышеву-Самаре. Именно таким он и останется в наших сердцах.

Мы навсегда запомним Владимира Константиновича как Профессионала с большой буквы. Светлая память светлому Человеку…

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой потерей.