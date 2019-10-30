В «Новом пространстве» открылись «Дороги…»

В галерее «Новое пространство» 29 октября состоялось открытие выставки «Дороги, которые мы выбираем». Организаторы — Фотообъединение Самарской областной организации Союза журналистов России и галерея «Новое пространство».

В экспозиции, ставшей творческим отчетом Фотообъединения, представлено 144 работы от 15 авторов.

«Дороги, которые мы выбираем»… Литература? Философия? Психология?.. Вечная тема выбора, сложная и многогранная. И вот теперь попытка раскрыть ее на языке фотоискусства.

Авторы работ – Валерий Афанасьев, Людмила Грибцова, Екатерина Афанасьева, Владимир Иванов, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Мария Кейлина, Владимир Курилов, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Екатерина Лобанова, Владимир Привалов, Юрий Стрелец, Николай Федорин, Наталья Шинкевич – члены Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России. У каждого художника свой взгляд, свой стиль и свое понимание.

На открытие выставки были приглашены музыканты акустической кавер-группы “RIVER BEND” (“Излучина Реки”) — Сергей Кащеев — лидер-гитара, вокал; Павел Иванов — гитара, вокал; Глеб Юшков — губная гармоника, перкуссия, вокал. В качестве музыкального подарка они исполнили блюз-рок хиты 60-70-х годов.

В рамках проекта в дни работы выставки пройдут творческие встречи с фотографами-путешественниками (членами Фотообъединения) и психологом.

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

29 октября (18.00) — торжественное открытие.

30 октября (11.00) — экскурсия с учениками 10-11-х классов по экспозиции, встреча с членом Фотообъединения областного Союза журналистов, одним из авторов представленных работ, Людмилой Грибцовой.

9 ноября (суббота, 17:00 до 20.00) – «Клуб фотопутешественников» (встреча с путешествующими фотографами и экстремалами:

– «Ориентация – NORD. Ямал далекий и близкий» – рассказ Натальи Шинкевич об уникальных местах Северной части России;

– «Дороги с характером» – Владимир Привалов о дорогах разных стран;

– «Плато Путарано» – робинзонада Алексея Голякова;

– «Романтика паруса» — Людмила Грибцова, Юрий Стрелец, Елена Абкина (совместно с Федерацией парусного спорта г.Самара).

12 ноября (вторник, 19.00 — 20.00) – Психология выбора. Интервью с Еленой Сидоренко (психологом, специалистом и обучающим аналитиком Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии).

Выставка будет работать с 29 октября по 15 ноября.

Выходной – понедельник.

Время работы: вт — сб – с 10.00 до 20.00; вс – 10:00 – 18:00.

Вход свободный.

12+

Фоторепортаж Вениамина Крайнова с открытия выставки https://vk.com/novoye_prostranstvo?z=album76147403_270395303