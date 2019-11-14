Авторская выставка картин в Доме журналиста

15 ноября в 12:00 в Доме журналиста откроется выставка «Диалог с палитрой» самарской художницы Татьяны Лариной.

Татьяна Ларина входит в состав Творческого Союза Художников «Палитра» (г. Самара) и Профессионального Союза Художников (г. Москва), является участником и лауреатом областных, всероссийских и международных конкурсов и выставок. Техника письма художницы — масло, гуашь, акрил.

Татьяна Ларина: «В живописи, как в сказке, можно превратить радость и грусть в березовую рощу, букет ландышей, в тихую заводь на реке или луг, где гуляет ветерок и пахнет разнотравьем. И все кругом запоет, закружится в вальсе, родится драгоценное предчувствие прекрасного»

Приглашаем всех желающих на открытие выставки!