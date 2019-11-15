«Диалог с палитрой»: о природе, родине и красоте

В Доме журналиста 15 ноября открылась выставка «Диалог с палитрой» художницы Татьяны Лариной. В экспозиции представлено около 40 работ, выполненных в технике масло гуашь, акрил.

Татьяна Ларина – член Творческого Союза Художников «Палитра» (г. Самара) и Профессионального Союза Художников (г. Москва). Она пишет картины с 2011 года. Работы Татьяны Лариной выставляются в разных городах России, побеждают на областных и международных конкурсах.

- Я путешествую по городам России, — делится Татьяна. - Крым, Алтай, родные места, — и там ищу идеи для картин в природе, в окружающей нас красоте. Ведь все образы рядом, под ногами, перед глазами и над головой. Я с детства люблю природу: каждую травинку, каждый колосок. Она – мой главный учитель. Но, конечно, я встречаю художников на пленэрах, мастер-классах и учусь некоторым вещам у них. На самом деле можно сказать, что я учусь до сих пор каждый день, работая над картинами, над новыми образами и идеями. Главный дар для художника – видеть образ в окружающем нас мире. Я благодарна Богу за то, что у меня есть этот дар.

Светлана Митрофанова, заместитель руководителя управления культуры и молодежной политики муниципального района Нефтегорский:

- Очень приятно, что сегодня в Союзе журналистов открылась персональная выставка нашего художника. В Нефтегорском районе Татьяну Федоровну и ее большой талант очень ценят и любят. С тех пор, как она начала писать картины, прошло немало выставок как в Нефтегорском районе, так и на различных площадках Самарской области. Администрация нашего района всегда поддерживает таланты, поэтому предоставление площадки в Доме журналиста очень ценно для нас. Я надеюсь, что это сотрудничество продолжится, и что в будущем мы проведем здесь немало выставок картин как Татьяны Федоровны, так и других наших художников.

Экспозиция будет работать до 15 декабря 2019 года. Вход свободный.