12 декабря в 12:00 в Доме журналиста откроется персональная выставка самарской художницы Ольги Абраменковой «Впечатления».

Ольга Абраменкова – член Союза художников России, художник-живописец, реалист, граничащий с импрессионизмом, в приоритете — пленэрная живопись, что наглядно отражено в ее работах. Она уверенно работает с материалами масляной живописи и акрилом, постоянно принимает участие в проектах, мастер-классах и групповых выставках:

«Пропуская через себя «вечные сюжеты»: наблюдая утреннее солнце на осеннем окне, движение воды со сложными цветовыми переливами, ветхую старину каменных стен итальянских улочек — всей этой природной красотой, жадно и «взахлеб» прописанной на пленэрных холстах, конечно же, хочется поделиться со зрителями не равнодушными к нашему богатейшему и вечно меняющемуся миру. Впечатленный художник — ждет ваших впечатлений».

Персональная выставка — это подведение итогов прошедшего года, желание поделиться своими впечатлениями со зрителями. В экспозицию вошли три раздела: Италия, Крым и самарские работы, написанные художницей за последние два года.

Приглашаем принять участие в открытии выставки!

Аккредитация по тел.:

332-68-39 — Абкина Елена

332-57-94 — Гуркина Мария

spress@samtelecom.ru