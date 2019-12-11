Итоги проекта «Конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области 2019»

В Доме журналиста 12 декабря пройдет пресс-конференция по итогам реализации проекта «Конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области 2019». Начало в 15:00.

Самарская региональная культурно-просветительная общественная организация «Ассамблея народов Самарской области» стала одним из победителей первого в 2019 году конкурса Фонда президентских грантов. Проект «Конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области 2019» был осуществлен с использованием этого гранта.

Спикеры пресс-конференции:

1. Олег Дюгаев — кандидат философских наук, член Совета СРКПОО «Ассамблея народов Самарской области», председатель Оргкомитета проекта;

2. Юрий Еругин — Председатель Совета СРКПОО «Ассамблея народов Самарской области», атаман Самарского казачьего землячества, казачий полковник;

3. Геннадий Пецин — председатель Конкурсной комиссии конкурса журналистских работ «Казачество Самарской области 2019» заместитель директора Самарского казачьего института индустрии питания и бизнеса – филиала первого казачьего университета, заместитель Войскового атамана Волжского войскового казачьего общества, войсковой старшина.

На пресс-конференции планируется подведение итогов реализации проекта и вручение ценных подарков победителям и призёрам конкурса в восьми номинациях:

1. Лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных иностранных и федеральных средствах массовой информации;

2. Лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных региональных средствах массовой информации;

3. Лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных средствах массовой информации городских округов;

4. Лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных средствах массовой информации сельских муниципальных районов;

5. Лучшая публикация о казачестве Самарской области в телевизионных передачах;

6. Лучшая публикация о казачестве Самарской области в радиопередачах;

7. Лучшая публикация о казачестве Самарской области на интернет-порталах и сайтах;

8. Лучшая публикация о казачестве Самарской области в интернете в социальных сетях, блогах и живых журналах.

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии!

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332-68-39 — Абкина Елена

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