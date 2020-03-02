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29 февраля состоялся пресс-тур на Кубок мира IKA SNOW KITE WORLD CUP в Тольятти

Ярким событием для  журналистов стала поездка на соревнования Кубка мира по сноукайтингу «IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020″, развернувшиеся на ледовом поле Жигулевского моря в последнюю неделю февраля. Журналисты, блогеры, фотокоры получили возможность окунуться в мир зимнего парусного спорта. DSC01901

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В пресс-туре приняли участие члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России. Захватывающие эпизоды гонок ловили объективами фотокамер Юрий Стрелец, Владимир Рубничик, Сергей Курочкин, Людмила Грибцова и Алексей Голяков.

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Съемки проходили по щиколотку, а местами по колено  в воде. Но наши фотографы ­– находчивый народ. Кто-то заранее продумал экипировку, а кому-то пришлось на ходу изобретать спецзащиту – наматывать целлофановые мешки на ноги в качестве водоизоляции.

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Море солнца, воды и драйва. И столько же замечательных снимков.  Будет что посмотреть на выставках!

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В пресс-туре  также участвовали  соб. корр. журнала «Столица Москва» в ПФО Андрей Введенский , главный редактор пресс-центра СамГУПС, редактор в вузовской газете «Хроника»Татьяна Пархачева,  Алексей Сиверкин (ютуб-канал «Новая Редакция», блог «Говорит и показывает Сиверкин»), блогер Александр Жоголев ( «Живой журнал»), сотрудники «Волжской коммуны» Адрей Бабешкин и  Андрей Савельев, съемочный группы ТРК «Губерния», телеканала «Россия-2»  и другие.

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Спасибо оргкомитету соревнований  за теплый прием, Департаменту информационной политики Аппарата губернатора Самарской области – за транспорт, а сотрудникам СМИ – за освещение мероприятия международного уровня!

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