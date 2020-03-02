29 февраля состоялся пресс-тур на Кубок мира IKA SNOW KITE WORLD CUP в Тольятти

Ярким событием для журналистов стала поездка на соревнования Кубка мира по сноукайтингу «IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020″, развернувшиеся на ледовом поле Жигулевского моря в последнюю неделю февраля. Журналисты, блогеры, фотокоры получили возможность окунуться в мир зимнего парусного спорта.

В пресс-туре приняли участие члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России. Захватывающие эпизоды гонок ловили объективами фотокамер Юрий Стрелец, Владимир Рубничик, Сергей Курочкин, Людмила Грибцова и Алексей Голяков.

Съемки проходили по щиколотку, а местами по колено в воде. Но наши фотографы ­– находчивый народ. Кто-то заранее продумал экипировку, а кому-то пришлось на ходу изобретать спецзащиту – наматывать целлофановые мешки на ноги в качестве водоизоляции.

Море солнца, воды и драйва. И столько же замечательных снимков. Будет что посмотреть на выставках!

В пресс-туре также участвовали соб. корр. журнала «Столица Москва» в ПФО Андрей Введенский , главный редактор пресс-центра СамГУПС, редактор в вузовской газете «Хроника»Татьяна Пархачева, Алексей Сиверкин (ютуб-канал «Новая Редакция», блог «Говорит и показывает Сиверкин»), блогер Александр Жоголев ( «Живой журнал»), сотрудники «Волжской коммуны» Адрей Бабешкин и Андрей Савельев, съемочный группы ТРК «Губерния», телеканала «Россия-2» и другие.

Спасибо оргкомитету соревнований за теплый прием, Департаменту информационной политики Аппарата губернатора Самарской области – за транспорт, а сотрудникам СМИ – за освещение мероприятия международного уровня!