В Тольятти прошел Этап Кубка Мира по сноукайтингу IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020 и городской фестиваль «Жигулевское море 2020». За ходом соревнований внимательно следили СМИ.



В акватории Куйбышевского водохранилища в последнюю неделю зимы развернулись нешуточные спортивные баталии. Более ста спортсменов из России, Украины, Чехии и Швеции приняли участие в финальном этапе Кубка мира по сноукайтингу, который проходил в Тольятти. Каждый день над Жигулевским морем поднимались сотни разноцветных парусов-кайтов. Первые два дня спортсмены соревновались — в скоростной дисциплине курс-рейс, трюковой дисциплине фристайл.

В субботу, 29 февраля, профессиональные спортсмены вышли на марафонскую дистанцию. Погода благоприятствовала гонкам – ветра было в достатке, солнце поддерживало спортивный настрой, а вода на дистанции добавляла азарта. Первыми среди лыжников финишировали Михаил Константинов, Илья Турбаев и Никита Коданев. У сноубордистов в тройке лидеров оказались брат и сестра Артем и Валерия Гаращенко, а также Егор Камалов.

Профессионалов поддержали полсотни райдеров-любителей. Стартовав одновременно с профессионалами, они приняли участие в легендарном марафоне «Жигулевское море» и прошли около 35 км. По предварительным итогам гонки среди лыжников «золото» завоевал Владислав Семаков, «серебро» – Крылатов Станислав, а Владимир Кошелев получил «бронзу».

Продолжились соревнования детско-юношеского класса «ДЖИКС», в которых приняли участие дети и юноши в возрасте от 9 до 18 лет из разных регионов России. Юниоры гонялись по облегченной версии дисциплины курс-рейс. По итогам дня лидерство сохранили Савва Кильпио, Виолетта Семенихина и Кристина Русакова.

В этот же день состоялась пресс-конференция с участием организаторов соревнований в лице Евгении Котляровой, Главы г.о. Тольятти Сергея Атташева, заместителя исполнительного директора ВФПС по организации соревнований, международного судьи по парусному спорту Яной Добжицкой, вице-президентом IKA, менеджером Кубка мира по сноукайтингу IKA 2020 Спиросом Кротсисом.

«Глобальное потепление, к сожалению, вызвало то, что нам пришлось отменить этапы соревнований в Италии и Украине… – Заявил на пресс-конференции Спирос Кротсис. – Плюс еще добавилась катастрофа с коронавирусом. Нам пришлось перенести этап в Италии на месяц. И поэтому то, что отчасти соревнования проходят в Тольятти, практически спасло наш Кубок. И, если сравнивать с другими этапами, в Тольятти получились самые лучшие гонки».

В воскресенье (1 марта) в рамках Кубка мира IKA прошли заключительные гонки в дисциплинах курс-рейс у детей и взрослых. А вечером на церемонии награждения были подведены окончательные итоги и озвучены имена победителей этапа Кубка Мира по сноукайтингу IKA SNOWKITE WORLD CUP 2020.



Параллельно с соревнованиями на берегу проходил VI Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море — любимому городу». Жители и гости города развлекались на многочисленных интерактивных площадках и принимали участие в конкурсах. У каждого была возможность сыграть в хоккей гигантской клюшкой, выбить страйк мега-мячом, прокатиться на собачьей упряжке, приобщиться к кроссфиту или выиграть призы от спонсоров.

Подробности на официальных ресурсах:

https://snowkiterussia.com

http://zhigmore.snowkiterussia.com

http://roqeta.org

https://vk.com/snowkiterussia

https://vk.com/roqeta

https://www.instagram.com/roqeta_org/

https://www.instagram.com/snowkiterussia/

https://www.facebook.com/snowkiterussia/

Фото: Snowkiterussia.com

По материалам пресс-службы оргкомитета SNOWKITERUSSIA .

Автор фото — Владимир Рубинчик (Фотообъединение СОО СЖР)