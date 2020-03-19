Роскомнадзор предупредил СМИ о мерах за фейковую информацию

Роскомнадзор предупредил средства массовой информации и работающие в РФ информационные интернет-ресурсы об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации о коронавирусной инфекции COVID-19. В сообщении ведомства, поступившем в «Интерфакс«, отмечается, что Роскомнадзор готов принять самые жесткие меры в случае распространения недостоверной информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка: вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий.

В сообщении сказано, что ведомство вынуждено выступить с таким предупреждением в связи с выявленными случаями распространения ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией.

Предупреждение Роскомнадзора касается СМИ и интернет-ресурсов, работающиих в РФ и (или) направленных на аудиторию в РФ.

РКН напомнил, что осуществляет круглосуточный мониторинг всех СМИ, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику. А также находится в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генпрокуратурой РФ.

По материалам сайта Союза журналистов России:

https://ruj.ru/news/roskomnadzor-prigrozil-smi-merami-vplot-do-lisheniya-litsenzii-za-feiki-o-covid-19-11416