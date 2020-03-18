Поговорим о погоде

Паводок, изменение климата и двухсотлетие открытия Антарктиды — 19 марта в 11:00 в Доме журналиста пройдет пресс-конференция «Всемирный метеорологический день: климат и вода».

Начальник Гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова и пресс-секретарь ФГБУ «Приволжское УГМС» Вячеслав Демин расскажут о роли России в работе Всемирной метеорологической организации, о плюсах и минусах изменения климата для нашей страны, а также о прогнозах весеннего половодья в Самарской области.

Приглашаем СМИ принять участие в пресс-конференции!

Аккредитация по тел.:

332-68-39 — Абкина Елена

332-57-94 — Гуркина Мария

spress@samtelecom.ru