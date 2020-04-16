Как распознавать фейки?

Общественная палата РФ и Фонд защиты национальных ценностей под руководством Александра Малькевич подготовили памятку о том, как распознать фейки в сети.



Разработкой рекомендаций занималась рабочая группа ОП РФ по защите прав пользователей интернета совместно с экспертами ФЗНЦ.

«Распространяют фейки о коронавирусе у нас четыре группы. Первая — это профессиональные провокаторы из-за рубежа. Их задача понятна — дестабилизация социальной обстановки. Вторая группа — это местная “пятая колонна”, которая живет по принципу “чем хуже у нас, тем лучше для них”. Третья — это блогеры, в том числе юные, которым рассказывают, что вот сейчас они что-нибудь остренькое сделают и прославятся. И четвертая группа — это люди, которых используют втемную, это мамы, бабушки, которые состоят в чатах подъездов, родителей. Это самая массовая группа», — рассказал президент ФЗНЦ, глава Комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

Главные признаки фейка

Эксперты ФЗНЦ и рабочей группы выделяют ряд признаков, указывающих на недостоверную информацию, целью которой является вселение страха и паники.

«Как правило, сообщение анонимное и очень эмоциональное. При этом не содержит ни одного факта, который можно было бы перепроверить. Распространяются сведения об угрозе жизни и здоровью неограниченного числа людей и о наличии жертв, как правило многочисленных», — говорится в перечне признаков фейковых новостей.

Кроме того, как отмечено в презентации, имеется указание на то, что власти скрывают информацию во избежание паники или народных волнений. Якобы именно поэтому в СМИ об этом нет ни слова. Отдельно подчеркивается, что значимая для общества информация об «истинных» масштабах реально произошедшего бедствия скрывается. Источником указывается далекий родственник, знакомый или «свой человек в правоохранительных органах».

«Просьба к максимальному распространению информации. Сообщение распространяется в социальных сетях и через мессенджеры. Часто, если погуглить, можно обнаружить точно такой же слух, распространявшийся в другом регионе или стране несколько лет назад», — указано в перечне.

Аудитория склонна верить плохому

Вообще фейковые новости, как рассказала Галина Солдатова, доктор психологических наук, заведующая кафедрой социальной психологии Московского института психоанализа, воспринимают только 10 процентов аудитории. Однако для эффекта хватает и этого, тем более что в кризисной ситуации число распространителей ложной информации увеличивается в два-три раза.

«Нужно развивать в себе критичность. Очень часто мы попадаемся на то, что репостят люди, которым мы доверяем. Надо проверять источник информации: кто автор текста, профессионал ли он, есть ли у него авторитет. Сообщение по принципу “британские ученые установили…” вообще должны вызывать скепсис. Хорошо сработает и правило, которым пользуются журналисты: проверять информацию в трех независимых друг от друга источниках», — сказала РИА «Новости» Солдатова.

Однако, как утверждает Малькевич, общие слова о том, что нужно изучать и перепроверять информацию, на людей уже не действуют.

«Но это психология. Люди склонны верить в плохое. Они склонны вестись на это, к сожалению», — объясняет феномен член ОП РФ.

Меньше фейков, больше новостей

Впрочем, полная самоизоляция от информационного поля вряд ли разумный выход из ситуации. Так, эксперты ФЗНЦ подготовили рекомендации о том, как читать новости и получать при этом минимальное количество фейков.

«Подпишитесь на ленты разных СМИ и сверяйте информацию. Эмоциональные СМС в родительском чате поставьте на последнее место в списке достоверных. Не рассылайте сообщения, не убедившись в их достоверности, не плодите фейки», — говорится в рекомендациях фонда.

Солдатова советует обращать внимание на ошибки в тексте, странные выражения и словосочетания, плохой перевод с иностранного языка. Эксперты ФЗНЦ и ОП РФ также рекомендуют подписаться на официальные каналы министерств и ведомств, а также ресурсы, посвященные угрозе коронавируса в России. Следует, помимо прочего, отслеживать опровержения, поскольку власти достаточно оперативно реагируют на информационные вбросы.

«Отдельно хочется высказать пожелания к традиционным большим СМИ, которые в погоне за яркими заголовками тоже повышают градус тревожности, сообщают, что за день прибавилась тысяча заболевших. А вы скажите, что 800 из них в легкой форме и сидят дома и только 10 тяжелых. СМИ смакуют, что вот наконец в нашем регионе первый умерший. Это же тоже очень больно бьет по людям. А потом выясняется, что человеку 70 лет и куча хронических заболеваний. Приводит это к тому, что в ряде регионов начинается интернет-травля тех, кто вышел на улицу, публичные доносы, жители пишут губернаторам в соцсетях с просьбой изъять детей у тех, кто гуляет», — рассказал Малькевич.

Источник: РИА Новости, Общественная палата РФ