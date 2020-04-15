Об основных технологиях распространения фейков о коронавирусе в интернете

Большинство фейков о коронавирусе появляются в соцсетях и мессенджерах и распространяются обычными пользователями, которые зачастую не могут отличить правдивую информацию от лжи. Об этом сказал газете «ВЗГЛЯД» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. По его словам, СЖР создал ресурс, на котором разоблачаются такие фейки.

«По сути, сейчас весь мир находится в опасной ситуации, в непривычном для себя состоянии. Для людей оставаться столько времени дома – это стресс. При этом мы склонны пересказывать друг другу «страшные новости», а плохие новости всегда продаются лучше, чем хорошие», – сказал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

По словам главы СЖР, в тревожной, нервозной обстановке фейки могут мгновенно разлететься на огромную аудиторию. «Они пересказываются, начинается перепост в соцсетях. Согласно сводкам, очень много фейков появляется во «Вконтакте», Фейсбуке, в пабликах в WhatsApp», – отметил он.

По данным главы СЖР, только с 10 по 13 апреля было возбуждено около 20 уголовных дел по ст. 207.1 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

«Профессиональные журналисты практически не попадаются, потому что привыкли многократно перепроверять факты. Чаще всего фейки распространяют наши сограждане, которые шутят, либо что-то где-то слышали и решили перепостить. Я не думаю, что это происходит целенаправленно с подачи «западных разведок», – хотя такое тоже возможно. Когда был пожар в «Зимней вишне», вот тогда работали украинские пранкеры, которые специально вбрасывали ложные новости о количестве погибших, – пояснил собеседник. – Но сейчас, как мне кажется, весь мир дезорганизован».

На сайте СЖР запущен флешмоб по разоблачению фейков, рассказал Соловьев. «Мы ежедневно публикуем ссылки на ресурсы с проверенной информацией о коронавирусе. Это сайты ВОЗ, правительства. Там информация никогда не искажается. С другой стороны, наши коллеги со всей страны, – а у нас отделения во всех 85 регионах, – стали присылать ссылки на материалы с подробным разоблачением фейков», – сообщил глава СЖР. Соловьев отметил, что поток таких фейков возник еще в конце марта. «Говорили, что закроют Москву, закроют метро, что с вертолетов опрыскивают улицы», – напомнил собеседник.

Соловьев добавил, что фейки продолжают тиражировать и многие западные СМИ. «Некоторые наши английские и американские коллеги по привычке обвиняют Россию в разнообразной пропаганде – например, о том, что слишком много заболевших в странах Запада». «К сожалению, в Западной Европе и в США почти вся пресса последние годы пишет о России в двух вариантах: плохо или никак. Если есть какие-то положительные факты, то, конечно, это замалчивается, либо выворачивается наизнанку и оборачивается против нас. Сейчас, кстати, этот прием активно используется в США в предвыборной гонке», – подытожил Соловьев.

В качестве свежего примера можно отметить американское издание The New York Times, которое обвинило президента России Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения», которая якобы «посеяла панику в США». Газета пишет, что агенты Кремля якобы «насаждали и распространяли идею о том, что вирусные эпидемии, включая вспышки гриппа, Эболы и теперь коронавируса, были посеяны американскими учеными». В российском МИДе подчеркивали, что получили невразумительный ответ в ответ на требование подтвердить хоть чем-нибудь подобные обвинения в адрес Москвы.

Автор: Андрей Резчиков, «ВЗГЛЯД»

Источники:

https://vz.ru/news/2020/4/14/1034347.html

https://ruj.ru/news/ob-osnovnykh-tekhnologiyakh-rasprostraneniya-feikov-o-koronaviruse-v-internete-11738