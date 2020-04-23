Председатель СЖР прокомментировал заявление замглавы Минкомсвязи

Председатель СЖР Владимир Соловьёв в интервью «Московской газете» прокомментировал заявление замглавы Минкомсвязи Алексея Волина о сокращении медиарынка после коронавируса

«Тяжелее всего сейчас печатным СМИ, потому что, к сожалению, основная их аудитория — это люди от 65 лет, которые привыкли идти в киоск и покупать любимую газету, и которых сейчас просят оставаться дома. Киоски и многие магазины, где продавались газеты тоже закрыты. В тяжелейшей ситуации находятся районные, городские, региональные газеты по всей стране. И, конечно, падает рекламный рынок, потому что остановилось практически все. Пока люди сидят дома и смотрят телевизор, рекламный рынок ТВ в этом году тоже по прогнозам упадёт на 30% до 50%. Та же история с радио и интернет-СМИ. Поэтому Союз журналистов России постоянно обращается и к руководству страны, и к премьер-министру, и к мэру Москвы с просьбой о всевозможных вариантах поддержки отрасли. Мы уже совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей написали несколько писем на имя Мишустина, Собянина с целым рядом пунктов, которые могли бы поддержать отрасли журналистики в это тяжелое непростое время», — считает председатель СЖР.

Союзом журналистов России и Национальной ассоциацией телевещателей было направлено обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором, в частности, предлагалось ввести мораторий на проверки по исполнению лицензионных условий и отказ от штрафов за формальные нарушения при осуществлении вещательной деятельности СМИ в период действия ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции; отменить норму «Об обязательном экземпляре документов» в срок не позднее, чем через месяц со дня их выхода в эфир; предоставить временную отсрочку или отменить арендные платежи государственным (муниципальным) арендодателям на период до конца 2020 года; внести печатную продукцию в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

В ответе Минкомсвязи, направленном в адрес СЖР, Алексей Волин подчеркнул, что «Осознавая значимость работы средств массовой информации для информирования, поддержки и развлечения населения в условиях режима карантина, Минкомсвязь России совместно с представителями медиаиндустрии сформировала и представила в Правительство Российской Федерации комплекс мер, направленных на снижение налогового давления, частичную отсрочку выплат и заморозку проверочных мероприятий в отношении редакций СМИ. В настоящий момент указанные предложения прорабатываются Минэкономразвития России в рамках поручения Правительства Российской Федерации».

Также сообщалось, что «Роскомнадзором по просьбе Минкомсвязи России принято решение о временном приостановлении плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении СМИ… Минкомсвязью России были оперативно подготовлены и направлены письма главам субъектов Российской Федерации с аргументированной просьбой обеспечить бесперебойную работу организаций, производящих и выпускающих средства массовой информации. Данная информация была доведена до подавляющего большинства субъектов Российской Федерации. Печатные средства массовой информации были включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости».

Председатель Союза журналистов России напомнил, что в условиях борьбы с коронавирусом журналисты также выполняют свою работу и им приходится нелегко.

Источник: СЖР