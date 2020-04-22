Глава СЖР и председатель профильного комитета Госдумы обсудили меры по поддержке СМИ

Сегодня глава СЖР Владимир Соловьёв и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Александр Хинштейн провели рабочую встречу, где обсудили возможные варианты по поддержке СМИ в условиях пандемии COVID-19. Заседание профильного комитета Госдумы, на котором планируется поднять эти вопросы, состоится в ближайшее время.

Ранее Союз журналистов России совместно с Национальной Ассоциацией Телевещателей просили премьер-министра Михаила Мишустина включить СМИ в список отраслей приоритетной поддержки правительства.

«Падение рекламного рынка уже сейчас поставили многие СМИ на грань выживания. Как и другие социально ориентированные отрасли бизнеса, медиа сегодня нуждается в помощи»,— говорилось в обращении за подписью председателя СЖР Владимира Соловьева и президента НАТ Эдуарда Сагалаева. В обращении также отмечалось, что большую часть расходов СМИ составляют фонды зарплаты, поэтому в нынешней ситуации «выплата зарплат стала трудноразрешимой задачей» для большинства СМИ.

В ответе Минкомсвязи, направленном в адрес СЖР, Алексей Волин подчеркнул, что «Осознавая значимость работы средств массовой информации для информирования, поддержки и развлечения населения в условиях режима карантина, Минкомсвязь России совместно с представителями медиаиндустрии сформировала и представила в Правительство Российской Федерации комплекс мер, направленных на снижение налогового давления, частичную отсрочку выплат и заморозку проверочных мероприятий в отношении редакций СМИ. В настоящий момент указанные предложения прорабатываются Минэкономразвития России в рамках поручения Правительства Российской Федерации».

Источник: СЖР