Газета, живи!

Редакторы и директора крупнейших печатных СМИ запустили флешмоб #газетаживи. Цель — привлечь внимание читателей и властей к непростой судьбе бумажных изданий во времена экономического кризиса и пандемии COVID–19.

Автором задумки стал директор петербургского отделения «Комсомольской правды» Иван Власов. Флешмоб заключается в том, чтоб участвующие в нем руководители СМИ фотографировались с газетами других участников и ставили хештег #газетаживи.

Флешмоб также поддержали генеральный директор АО «ДП Бизнес Пресс» Наталия Шелудько («Деловой Петербург»), генеральный директор «АиФ-Петербург» Алина Клименко, генеральный директор ЗАО «Медиа Пресс» Алексей Блинов («Панорама ТВ»), директор Северо-Западного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Анжелика Гурская и руководитель ОП «Хёрст Шкулёв Паблишинг» в Петербурге Ольга Бортникова («Телесемь»).

«Идея акции была в том, чтобы каждый руководитель сделал селфи именно с чужим изданием. Чтобы было очевидно — мы боремся за общее дело, а не делимся по принципу «мой совочек — твой песочек»», — сказала «ДП» директор отделения «Российской газеты» Анжелика Гурская.

По словам директора «КП» Ивана Власова, газеты живут, пишутся, печатаются и читаются. Но сегодня им как никогда прежде нужна поддержка.

Поддержат акцию коллег и журналисты Самарской области. Завтра, 23 апреля, в Самаре, в редакции «КП» соберутся руководители и редактора девяти печатных изданий — они сделают селфи с газетами в руках, чтоб выложить снимки на сайтах и в сетях Интернета.

Самарское областное отделение Союза журналистов России призывает поддержать печатные издания и присоединиться к Флешмобу #газетаживи !

По материалам:

https://jrnlst.ru/pechatnye-izdaniya-peterburga-zapustili-fleshmob-gazetazhivi?fbclid=IwAR2aHDsYz8xvlmMgPIpllmlKd3qA6Dj2F51jR-iQZn2BaVD6sfrXFG-aReM

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1147468532265058&id=100010057654800