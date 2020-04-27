Вебинар «25 стрел новых медиа»

28 апреля Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций проведет вебинар для главных редакторов и руководителей региональных и федеральных СМИ «25 стрел новых медиа».

На вебинаре будет рассказано об основных трендах и успешных практиках ведения бизнеса в сфере медиа, особенно актуальных в условиях создавшегося сегодня в стране положения:

как быть интересным, востребованным и успешным,

как грамотно использовать с минимальными затратами и максимальным эффектом современные технологии и подходы в продвижении СМИ,

как в условиях кризиса донести до аудитории необходимую информацию.

Начало — в 12.00 по московскому времени.

О современных возможностях и мультимедийном подходе в выстраивании информационного издания на примере информационно-коммуникационной группы «Бизнес Диалог Медиа» расскажет ее главный редактор, председатель подкомитета по корпоративным медиа Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Мария Суворовская.

Подключиться к вебинару можно будет по ссылке https://v.tpprf.ru/c/9372031766.

Тестирование начнется в 11 часов утра (мск), просьба — подключаться заранее, чтобы решить возможные технические вопросы.

По всем возникающим вопросам обращайтесь по email: eas@tpprf.ru.