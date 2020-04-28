«Газета живет!»: редакторы самарских изданий стали героями сюжета для «Изоизоляции»

Фотомарафон в поддержку печатной прессы, которая сегодня для многих остается самым удобным способом получать информацию, устроила «КП-Самара»

Больше месяца жители Самарской области работают удаленно, учатся дистанционно, живут в режиме самоизоляции. Но любимые газеты и журналы получают по привычному графику. И именно в «учебном карантине» многие поняли, что без свежего, еще пахнущего типографской краской издания утро — не утро.

Лишенные возможности жить активной жизнью и посещать массовые мероприятия, люди стали снова ценить вещи, которые, казалось, ушли в прошлое. Начали читать книги детям вслух, собираться всей семьей за настольными играми. И принялись подробно, от корки до корки, изучать газеты, разгадывать кроссворды, выбирать из программы телепередач то, что не хотят пропустить.

Об этом и не только на рабочей встрече в пресс-центре «Комсомолки» говорили издатели местных печатных изданий.

- Все мы продолжаем работать. Часть редакций трудится удаленно, часть коллективов в офисах. Мы видим, насколько востребован сейчас запрос на информацию, в том числе и в печатной версии. И здорово, что в сложных условиях пандемии самарские журналисты и издатели часто объединяют усилия, чтобы «держать» тиражи, оперативно публиковать важную информацию, доставлять газеты и журналы нашим читателям, - отметила директор Самарского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Елена Пуртова.

«Комсомолка» предложила коллегам-печатникам «передать привет» издателям всех газет и журналов мира, включиться в популярный в соцсетях флешмоб #газетаживи, а заодно и попасть в хроники другого модного сегодня проекта «Изоизоляция».

Фотограф «КП-Самара» Светлана Маковеева запечатлела участников акции с самарскими изданиями в руках.

А общая фотография на память об этой встрече стала пародией на картину «Читатели в метро» Френсиса Луиса Мора, написанную им в Нью-Йорке в 1914 году:

Источник: KP.RU