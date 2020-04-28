28 апреля в Самаре, в Троице-Сергиевом Храме, прошло богослужение в память об ушедших журналистах.

Лития памяти традиционно выпадает на девятый день после Пасхи, в православный праздник Радуница. Праздник Радуницы выбран неслучайно. Этот день принято считать днем особого поминовения усопших. Он идет сразу после пасхальной недели и потому призывает не печалиться и не скорбеть по поводу ухода близких, а радоваться, что они перешли в вечную жизнь.

День поминовения журналистов проводится с 1996 года. Тогда в Книге Памяти Самарского областного Союза журналистов насчитывалось 100 фамилий. На сегодня в списке 470 имен.

За последний год мы простились еще с шестью коллегами:

Богатовой Ольгой Николаевной,

Исаковым Владимиром Константиновичем,

Мудрик Галиной Юрьевной,

Мышко Виктором Владимировичем,

Столяровым Сергеем Александровичем,

Шафигуллиной Лилией Шайхулловной.

Для самарских журналистов это не просто список – за каждым именем стоит личность, о которой хочется говорить и которую приятно вспомнить добрым словом.

Традиционно каждый год на богослужение собираются представители профессионального сообщества: журналисты, ветераны профессии, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов. Однако в этом году из-за угрозы пандемии COVID-19 молебны прошли без присутствия средств массовой информации.

Но память сильнее препятствий – члены областного Союза журналистов вспоминают своих коллег в редакциях или дома наедине с собою.

– Прошлое нас объединяет, – Говорит председатель Самарского областного Союза журналистов России Ирина Цветкова, – делает сильнее, помогает жить, не смотря на тревожное время. И хотя в силу обстоятельств мы не можем собраться вместе, душой и мыслями мы всё равно рядом. Мы также вместе вспоминаем своих товарищей. День поминовения – это дань памяти ушедшим от нас журналистам, ярким личностям, профессионалам своего дела.

Комментарии:

Татьяна Пархачева, главный редактор пресс-центра СамГУПС, редактор газеты «Хроника», член Союза журналистов России:

– Мы вас помним! Мы молимся за вас! Самая большая, неизбывная боль наступает тогда, когда понимаешь, что эти дорогие черты, этот голос ты не услышишь никогда! Сознание долго отказывается верить в это «НИКОГДА», в вечную разлуку. Кажется, вот сейчас откроется дверь, и ты по привычке войдёшь в родные стены, которые помнят и твои шаги, и твою улыбку. Без тебя опустел не только наш дом. Душа опустела. И становится непонятно, почему по-прежнему светит солнце, почему люди вокруг весело шутят и улыбаются друг другу, когда Мамы не стало?..

На 9 день после святой Пасхи весь православный мир отмечает «Родительский день» и поминает усопших. Всё, кто провожал в мир иной родителей, братьев и сестёр, знают, как долго рубцуются раны от этих потерь. Но нам также непросто навек расставаться с друзьями и коллегами, с которыми были прожиты разные события в жизни. Журналисты старшего поколения наверняка помнят красивую лестницу в Доме печати. Мне навсегда врезался в память первый визит в этот Храм Куйбышевской журналистики. С лестницы мне навстречу спускалась очень обаятельная женщина невысокого росточка. Она была такая ладная и ухоженная, ну прямо как артистка Роза Макагонова! «Интересно, кем она работает?» – мелькнула первая мысль. Наверное, известная журналистка. А в следующее мгновение я впала в ступор… «Пётр Архипович, я вернусь буквально через пять минут!» — произнесла она, торопливо стуча каблучками. У этой миниатюрный женщины был такой низкий, такой грудной и насыщенный голос, что им, казалось, только команды отдавать! Она и командовала. Большой семьёй журналистов. Это была «всехняя» мама, которая и обожала, и продвигала, и ругала порой своих подопечных. Для пользы дела, конечно.

А Пётр Архипович Моторин был редактором «Волжской коммуны».

Теперь они встретились там, на небесах. Снова общаются, как в былые времена. И Рафгат Аглиулин тоже с ними. А нам осталась лишь память о них. Светлая память о хороших людях…

Александр Лаврик, председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России:

– Никогда не забыть мнимую строгость Владимира Яковлевича Ястребова, немногословность и весомость мнения Геннадия Константиновича Шабанова, неуемную энергию Нины Николаевны Абрамовой, характерный прищур Николая Григорьевича Абросимова, беспредельную доброту Леонида Степановича Чиркова, искренность и творческое горение Эдуарда Михайловича Кондратова…

Звездные имена, ушедшие в Вечность! Они были рядом с нами! Искали, как все журналисты, актуальные темы, до глубокой ночи писали на кухнях сногсшибательные статьи и репортажи, спорили с редакторами, вычитывали гранки, шутили с корректурой.

Мы обменивались с ними крепкими рукопожатиями, встречаясь утром на ступеньках Дома печати, и дружески хлопали друг друга по плечу, расставаясь вечером. Мы были счастливы в своем журналистском братстве! И когда кто-то внезапно уходил в Вечность — Американцев, Никитин, Наганов, Конякин, Шикунов, Федоров – мы чувствовали, как на наших сердцах появлялся очередной кровоточащий рубец. Сколько их запеклось за прошедшие годы.

Вспоминая своих собратьев по перу, мы часто сожалеем, что не сказали им при жизни какие-то важные слова. Да, иногда мы почему-то стыдимся простых добрых слов одобрения и поддержки при жизни и горько сожалеем об этом, когда их уже некому сказать… Но с нами остается Память! Эта Память помогает нам жить и творить, продолжать дело ушедших коллег. Эта Память хранит в наших душах образы тех, кто незримо всегда рядом. Вы, ребята, всегда с нами…