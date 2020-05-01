Дорогие коллеги!

Вот и снова мы встречаем новую весну нашей жизни.

В этом году такой желанный, такой долгожданный Первомай пришёл в наши дома не только с тёплыми дождями и ласковым солнцем, но и с вселенской неприятностью. Не успели мы нарадоваться возрождению демонстрациям, приуроченным к интернациональному празднику всех трудящихся, как в двери постучалась коронавирусная напасть. Не доведётся нам в этом году пройти в составе праздничной колонны.

Но это не повод для уныния. Мы и не такие невзгоды переживали! И пандемию тоже переживём! Главное, что мы вместе, хоть и на расстоянии.

И победного гимна Весны никакая зараза отменить не в силах.

Пусть у каждого из вас звучит в душе Гимн Весне, Гимн Жизни!

С праздником, с Первомаем!

Совет ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России.