Заседание профильного Комитета Госдумы по мерам поддержки медиаотрасли

12 мая 2020 года состоялось заседание Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, посвященное обсуждению мер поддержки медиаотрасли.

В заседании приняли участие председатель Комитета Александр Хинштейн, депутаты ГД, члены Комитета, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, глава Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Катырин и другие.

Председатель СЖР привел данные по сотрудникам СМИ, заболевшим или умершим от коронавируса: «На сегодняшний день в мире погибло около 60 журналистов, пятеро их них – представители российских СМИ. Более 200 заражены COVID-19″.

Владимир Соловьёв подчеркнул, что наши коллеги, наравне с врачами, сейчас «на первой линии фронта борьбы с вирусом» и оценил ситуацию, сложившуюся во время пандемии во всех отраслях СМИ, как «тяжелейший кризис». Об этом говорят цифры исследования, проведенного Союзом журналистов, о влиянии пандемии на работу российских СМИ.

Алексей Волин также отметил, что при росте востребованности СМИ в обществе, увеличения рейтинга телеканалов на 30-40%, медиаотрасль сегодня переживает непростой период.

«На наш взгляд, тяжелее всего сегодня приходится региональному радио… Многие региональные радийщики потеряли свыше 90% своих рекламных бюджетов и находятся уже за гранью выживания», — сказал Волин.

Падение рекламы по итогам года, как отметил Волин, возможно в пределах 25-30%. Для телевидения это составит 50 миллиардов рублей, для радио — порядка 89 миллиардов рублей, для газет — около 11 миллиардов рублей. Еще 10 миллиардов рублей придется на падение розницы. В поддержке также нуждаются полиграфическая и рекламная деятельности.

«Также есть ситуация с книгами, которая тоже за последнее время очень драматична», — отметил он.

По завершении заседания, присутствующими была принята резолюция о мерах поддержки средств массовой информации, предприятий печатной продукции и медиаотрасли в целом.

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи призвал парламентариев и профильные ведомства «приближать» соответствующее решение Правительства РФ. «Если усилий одного комитета окажется недостаточно, возможно, нам предстоит привлечь к этой работе Государственную Думу и поставить вопрос перед парламентом, поскольку, согласитесь, речь идет о важнейшей отрасли, поскольку информирование населения в условиях любых социальных сложностей — это вопрос государственной важности», — подчеркнул Александр Хинштейн.