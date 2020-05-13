Как пандемия коронавируса повлияла на работу российских СМИ. Результаты исследования СЖР

В апреле 2020 г. Союз журналистов России провел исследование состояния рынка медиа. Цель — выявление проблем, с которыми столкнулись редакции региональных средств массовой информации из-за пандемии коронавирусной инфекции. В исследовании приняли участие 563 представителя региональных, районных и местных средств массовой информации из 85 субъектов России, в том числе и Самарского областного отделения Союза журналистов России. Преимущественно — сотрудники печатных изданий (66,4%).

У 37,5% опрошенных в период пандемии сократился тираж и количество эфиров. Почти трети редакций пришлось снизить заработную плату. 19,2% СМИ сократили штат сотрудников. При этом 25,4% участников опроса продолжают работать в прежнем режиме.

В 18,4% СМИ работы лишились больше 20% сотрудников.

38,4% редакций снизили заработную плату более, чем на 20%.

При этом рекламные доходы существенно снизились. Преимущественное число СМИ (92,2%) заявило об уходе части рекламодателей. А те, кто продолжили сотрудничество, сократили свои бюджеты.

Поддержку от региональной власти получило 13,9% средств массовой информации. Среди мер, которые редакции считают необходимыми в данной ситуации, лидируют: финансирование и субсидирование, грантовая поддержка, освобождение от арендной платы, снижение налоговой нагрузки.

Результаты исследования подтверждают, что СМИ необходимо включить в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса COVID-19

Презентация-СЖР_Covid

Источник: СЖР