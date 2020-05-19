Общероссийский журналистский проект «Адаптация»

20 мая 2020 года (среда) в 12:00 (мск) в ТАСС (г. Санкт-Петербург) состоится пресс-конференция в ОНЛАЙН-формате, посвященная старту Общероссийского журналистского проекта «Адаптация».

Об идеологии, возможностях, предоставленных проектом, а также участии средств массовой информации в осмыслении глобальных последствий пандемии, подготовке общества к грядущим переменам расскажут председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада Александр Потехин, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих, директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская, главный редактор официального издания правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Проект организован Союзом журналистов России по инициативе Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России. В рамках проекта «Адаптация» представители средств массовой информации заглянут в наше общее будущее вместе с авторитетными учеными, деятелями культуры и искусства, политиками, крупнейшими специалистами в разных областях науки — социологии и экономики, истории и философии. Формат публикаций – интервью, круглые столы, конференции. Каждая из публикаций может быть свободно перепечатана другими участниками проекта, благодаря чему к мнениям, теориям, прогнозам и советам экспертов из разных регионов смогут прислушаться читатели, слушатели и зрители всей России.

Мероприятие пройдет в ОНЛАЙН-формате. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для это необходимо при регистрации указать личный мобильный номер с установленным приложением WhatsApp.

Справки и аккредитация:

+7 (981) 820-02-13

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Источник: СЖР