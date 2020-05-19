Главным редактором «Волжской коммуны» назначена Наталья Федорова

Главным редактором «Волжской коммуны» назначена Наталья Владимировна Федорова, работавшая ранее главным редактором «Самарской газеты».

Наталья Федорова более девяти лет работала в структурах муниципальной власти, из них семь лет — на руководящих должностях. С 2012 г. возглавляла пресс-службу главы городского округа Самара. Работая в управлении информации и аналитики, долгое время являлась одним из кураторов деятельности «Самарской газеты», с 28 марта 2016 г. до мая 2020 г. была главным редактором муниципального издания.

Наталья Фёдорова, главный редактор «Волжской коммуны»:

– Мне поставлена задача сделать газету более современной, динамичной. Но. чтобы спланировать какие-то стратегические изменения, мне нужно погрузиться в текущую деятельность издания, изучить процессы, познакомиться с людьми. Безусловно, будут развиваться интернет-форматы. «Волжская коммуна» – это издание с большой историей, это региональный бренд. И мы должны обеспечить для него будущее на разных платформах.