Поздравляем коллектив «Комсомолки» с юбилеем издания!

Дорогие коллеги!

Нашей любимой «Комсомолке» 95 лет, но невозможно не восхититься ее молодостью. «КП» всегда актуальна, оперативна и увлекательна.

И в этом заслуга каждого из вас. Благодаря вашему профессионализму и активной жизненной позиции газета востребована и любима.

«КП – Самара» принимает активное участие в проектах Самарского областного отделения Союза журналистов России, является инициатором множества добрых дел и акций.

Вы – настоящие сподвижники и профессионалы. Неслучайно коллектив «КП» имеет множество почетных наград, а журналисты постоянно побеждают в региональных и всероссийских творческих конкурсах.

Спасибо вам за ваши горячие сердца, за труд и верность профессии!

От всей души желаю дальнейших побед и процветания. Оставайтесь всегда в авангарде!

Здоровья, счастья и благополучия!

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР