Пандемия в России: как чувствуют себя СМИ?

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) подвел итоги второго опроса, проведенного в середине мая среди российских редакций. Цель опроса — уточнить положение СМИ в регионах. В опросе приняли участие и самарские СМИ.

Первое исследование АНРИ организовал в апреле и, опираясь на полученные данные, сделал несколько обращений: к премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Минцифры Максуту Шадаеву, председателю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну. В результате Минкомсвязь отчиталась о принятых и разрабатываемых мерах поддержки, Госдума направила Правительству пакет предложений для помощи всей медиаотрасли.

Чтобы продолжить эту работу, необходимы свежие данные. Во втором опросе приняли участие представители 52 СМИ из 26 регионов России.

По сравнению с первым опросом все больше издателей замечают снижение тиражей и доходов от продажи розницы. Абсолютно все участники исследования столкнулись с падением рекламных доходов, в некоторых случаях – до нуля. Уменьшается число издательств, где до сих пор сохраняют весь коллектив. Больше половины редакций сокращают зарплаты, замораживают проектную работу.

СМИ ждут действенных мер поддержки от государства: финансовых вливаний и налоговых послаблений, а также просят включить медиаотрасль в перечень наиболее пострадавших.

1. КАК КРИЗИС ОТРАЗИЛСЯ НА ТИРАЖЕ?

Падение тиража зафиксировало большинство участников опроса (67%). По сравнению с первым исследованием АНРИ сократилось количество редакций, не столкнувшихся с переменами (с 30% до 23%). Часть респондентов, сохранивших тираж, отметили, что печатаются за счет оформленной ранее подписки или грантов «Роспечати».

2. КАК КРИЗИС СКАЗАЛСЯ НА РОЗНИЦЕ?

Более 70% участников опроса отмечают сокращение дистрибуции (от незначительного до 80% и более). 19% респондентов заявили, что пока не столкнулись с трудностями.

3. РАБОЧИЙ ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ СОКРАЩЕН? НАСКОЛЬКО?

Увеличилось число издателей, сокративших рабочий день сотрудников (с 28% до 50%).

Каждая редакция самостоятельно определяет порядок сокращения рабочего времени: как правило, до трех, двух или одного рабочего дня в неделю. 46% респондентов отметили, что продолжительность рабочего времени сотрудников осталась прежней.

4. СОКРАЩЕНО КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА? НАСКОЛЬКО?

Большинство издателей по-прежнему сохраняют весь коллектив (71%), впрочем, их стало на 10% меньше по сравнению с апрельским опросом АНРИ. В одной трети компаний уже прошли сокращения: «уволены внештатники и работавшие по договорам»; «уволились три человека в связи с тем, что центр занятости заплатит больше (с учетом выплаты трех тысяч «детских» безработному», «сокращение планируем с июня, если помощи не будет».

5. СОКРАЩЕН ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ? НАСКОЛЬКО?

Ситуация с зарплатами в региональных СМИ поменялась кардинально: если в апреле 65% участников опроса заявляли, что размер оплаты труда остался прежним, то уже в мае 68% респондентов столкнулись с сокращением окладов. В основном зарплаты были урезаны на 10-40%, однако 16% участников издания уменьшились зарплаты в половину и более.

6. НАСКОЛЬКО УПАЛИ ДОХОДЫ ОТ РЕКЛАМЫ?

Падение рекламных доходов затронуло всех участников опроса (в апреле несколько издателей еще на замечали изменений): более чем у 80% редакций доходы от рекламы снизились на 50-80%. Двое респондентов отметили, что рекламы нет уже два месяца.

7. НАСКОЛЬКО УПАЛИ ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РОЗНИЦЫ?

Больше половины респондентов столкнулись с падением доходов от продажи розницы: в основном на 30-50%.

8. НАСКОЛЬКО УПАЛИ ДОХОДЫ ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИЗДАТЕЛЬСКАЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОЕКТНАЯ РАБОТА И ПР)?

Почти половина участников опроса (48%) зафиксировала падение доходов от других видов деятельности на 80% и более. Еще 16% отметили снижение доходов до 50%.

9. ОПРАВДАЛИСЬ ЛИ НАДЕЖДЫ НА ПОДДЕРЖКУ СМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ??

Большинство участников опроса (63%) уверены, что никаких весомых мер для поддержки СМИ не было принято. 29% надеются, что государство все же окажет медиаотрасли необходимую поддержку.

10. КАКИЕ ИЗ МЕР, ПРИНЯТЫХ ОТРАСЛЕВЫМИ ВЕДОМСТВАМИ, РЕГИОНАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ, ПОМОГАЮТ?

Больше половины опрошенных (54%) ответили, что не заметили никаких действенных мер поддержки. 33% воспользовались некоторыми послаблениями, например, получили отсрочку по муниципальной аренде помещения, легально работали во время «нерабочих дней», заключили договор на информационное обеспечение региональной администрации.

11. КАКИЕ МЕРЫ, ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ?

50% участников опроса предлагают финансово поддержать СМИ: предоставить налоговые каникулы, организовать гранты или софинансировать выплату зарплаты сотрудникам. 35% респондентов считают правильным включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Еще 4% просят снизить аппетиты «Почты России». Остальные затруднились с ответом.

12. О ЧЕМ БЫ ВЫ ЕЩЕ ХОТЕЛИ УПОМЯНУТЬ?

Региональная власть должна поставить четкую задачу перед муниципальной властью об обязательной поддержке муниципальных СМИ.

Арендную плату за помещение редакции назначает частная организация. Ее не волнуют наши финансовые трудности.

Тяжело психологически. Сотрудники смотрят на тебя как голодные галчата и надеются, что смогут заплатить кредиты, собрать ребенка в школу и купить лекарство отцу-пенсионеру.

Без помощи издательство закроется.

Необходимо поддерживать читающих граждан, повышать информационную культуру и культуру чтения — возможно, за счет налоговых вычетов, целевых выплат или других мер.

Предоставлять СМИ гранты и проекты по социальной рекламе.

Уровень налогов (страховых взносов) непосилен для большинства СМИ в РФ.

Районные и независимые издания должны находиться в равных условиях.

Следует упростить получение средств по грантам и субсидировать подписку «Почты России».

Компенсировать подписку на районные печатные СМИ для льготных категорий граждан.

Источник: Альянс независимых региональных издателей, СЖР