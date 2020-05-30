Владимир Соловьёв: включение СМИ в перечень отраслей, пострадавших от пандемии, даст возможность многим изданиям выжить

Комментируя постановление правительства «О внесении изменений в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» председатель СЖР Владимир Соловьёв с удовлетворением отметил, что многочисленные обращения к правительству о поддержке отрасли со стороны Союза журналистов России, Национальной ассоциации телерадиовещателей, профильного Комитета Госдумы, Министерства цифрового развития и связи, редакций СМИ, государственных и общественных деятелей, дали свой результат.

Мы надеемся, отметил, в частности, Владимир Соловьёв, что включение СМИ в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших от пандемии COVID-19, будет способствовать серьёзной финансовой поддержке отрасли; многие издания, находившиеся на грани банкротства, смогут выжить.

В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа как пострадавшая отрасль, — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок. Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников — выше одного МРОТ, а также реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями. Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий и грантов, которые можно потратить на зарплаты и оплату долгов за коммунальные услуги.

Постановление

Источник: СЖР