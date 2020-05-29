Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщается на сайте правительства РФ. В перечень вошли издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства.

«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем»,— заявил господин Мишустин.

Меры поддержки для российских медиа:

полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС);

такая же отсрочка арендных платежей при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности;

беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат;

льготные кредиты по ставке 2% на любые цели;

мораторий на банкротство;

проведение плановых и внеплановых проверок.

Для представителей малого и среднего бизнеса дополнительно предусмотрено:

отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше одного МРОТ);

реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями;

прямые субсидии на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги из расчета один МРОТ на сотрудника.

«Компании, которые в силу разных обстоятельств имеют техническую задолженность по налогам и страховым взносам, могут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. руб»,— говорится в пояснении к постановлению.

Ранее включить СМИ в список пострадавших от COVID-19 отраслей просили губернатор Красноярского края Александр Усс, президент Татарстана Рустам Минниханов, правительство Санкт-Петербурга и правительство Хабаровского края. О включении отрасли в список наиболее пострадавших не раз просили ее представители, в Минкомсвязи прогнозировали общие потери медиаиндустрии и книжной отрасли в 100 млрд руб. по итогам 2020 года.

О том, как поддержка СМИ обсуждалась в Госдуме, читайте в материале “Ъ” «Депутаты собрали пакет для СМИ».

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4363270 .