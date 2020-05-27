В Общественной коллегии по жалобам на СМИ рассказали о числе обращений

«Мы рассмотрели 86 жалоб. Это ничтожно мало… 86 жалоб при том, что обращений к нам было, чтобы правильно было понять, примерно 200. Почему 86 в итоге? Потому что заявители просто не готовы, подавая жалобу, обращаясь к нам, далеко не всегда понимают, что в нашей компетенции. У нас очень часто форма нашего отказа – в связи с тем, что это не соответствует компетенции коллегии. Мы не можем выходить за пределы компетенции», — сказал Казаков на онлайн-конференции.

По его словам, из общего числа 26 жалоб были поданы частными лицами, девять – правозащитными организациями, еще девять – представителями религиозных объединений и организациями, восемь – руководителями массмедиа и журналистами, семь – бизнесменами, две – представителями общественных организаций и одна – партиями.

Общественная коллегия по жалобам на прессу — это внекорпоративная структура гражданского общества, рассматривающая споры, касающиеся нарушения норм профессиональной журналистской этики. Первый состав коллегии был сформирован в мае 2005 года.