«Город Н-ск»: Курс остается прежним

Газета «Город Н-ск. 2000» отмечает юбилей — ровно 20 лет назад, 9 июня 2000 года, мир увидел первый ее номер. По случаю памятной даты к читателям обратился главный редактор издания Владимир Сазин.

9 июня 2000 года вышел в свет первый номер нашей газеты. С тех пор утекло уже 20 лет. Кто-то из тех, кто начинал новое издание в Новокуйбышевске, покинул редакцию, пришли новые журналисты и сотрудники. Но на всех этапах, в борениях и сомнениях, мы стремились давать объективную, разностороннюю картину жизни города, поддерживая инициативы горожан, рассказывая об интересных судьбах. Не замалчивали и проблемы, что иногда приводило к трениям и надуманным претензиям к газете. И всегда мы стремились сохранить верность нашему читателю. Эта позиция газеты получила поддержку на областном уровне. По итогам регионального конкурса среди СМИ в начале 2019 года редакция получила диплом победителя в номинации «Верность читателю», который вручил губернатор Дмитрий Азаров.

А если говорить о более отдаленных временах, то можно вспомнить 2010 год. Тогда газета из небольшого города стала победителем Всероссийского конкурса. Грамоту за существенную помощь в укреплении законности и правопорядка, объективное и всестороннее освещение деятельности органов прокуратуры главному редактору газеты вручил в Москве, в здании Генеральной прокуратуры РФ, Генеральный прокурор Юрий Чайка, который лишь в начале этого года покинул свой пост. Этот диплом и сегодня можно увидеть в кабинете главного редактора. Немало наград, свидетельствующих о профессиональном мастерстве, получали и журналисты, в разное время работавшие и ныне работающие в редакции.

В год 20-летия мы выражаем искреннюю признательность нашим многочисленным друзьям, которые поддерживали и поддерживают нас, подсказывают интересные темы, советуют. Просим прощения у тех, чьи ожидания в чем-то не смогли оправдать.

Сегодня наша газета вместе с горожанами переживает нелегкие времена. Не случайно в конце прошлой недели СМИ попали в число отраслей, наиболее пострадавших в период ограничений, вызванных сложной эпидемиологической обстановкой. Мы предпринимали и предпринимаем все усилия к тому, чтобы сохранить газету и продолжить начатый 20 лет назад курс. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку, дорогие друзья. До новых встреч на страницах газеты!