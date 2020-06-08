Поздравление от Ирины Цветковой

Дорогие сотрудники редакции газеты «Город Н-ск»!

Поздравляю вас

с 20-летием издания!

Приятно отметить, что газета «Город Н-ск» – одна из самых читаемых в Новокуйбышевске. Поднимая актуальные темы, она вызывает общественный резонанс и отклик у жителей города. Газету ждут, ее мнению доверяют.

И в этом ваша заслуга, как творческих личностей. Ваш коллектив многократно отмечался наградами. Вы принимаете активное участвует в жизни Самарского областного отделения Союза журналистов.

Друзья, так держать! Оставайтесь, как и прежде, деятельными и энергичными. Желаю вам новых идей, здоровья и благополучия, а «Городу Н-ску» – успехов и процветания!

Ирина Цветкова,

секретарь Союза журналистов России,

председатель Самарского областного отделения СЖР