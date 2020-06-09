20 лет пресс-службе УФСИН Росси по Самарской области

6 июня пресс-служба УФСИН России по Самарской области отметила свое двадцатилетие.

Пресс-служба УФСИН России по Самарской области была создана в 2000 году.

Эти годы были временем ее становления как профессионального подразделения.

Благодаря отлаженному взаимодействию с телерадиокомпаниями, редакциями газет и электронных СМИ специалистам пресс-службы удалось создать позитивное общественное мнение об уголовно-исполнительной системе региона и ее сотрудниках, а проводимые работниками Управления акций стали вызывать положительный резонанс среди общественности, как в Самарской области, так и за ее пределами.

В пресс-службе УФСИН существует традиция поощрять журналистов, работающих по пенитенциарной тематике. В аппарате управления регулярно проводятся торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню печати, где вручают благодарственные письма и памятные подарками корреспондентам, освещающим деятельность уголовно-исполнительной системы.

Пресс-служба УФСИН России по Самарской области каждый год принимает активное участие в Фестивале Прессы, проводимом областным Союзом журналистов и администрацией г.о. Самара.

Ежегодно в рамках региональной Акции «Благородство», организуемой Самарским областным отделением Союза журналистов России, специалисты пресс-службы представляют достойных кандидатов, которые становятся лауреатами в различных номинациях. Пятьдесят сотрудников УИС, ветеранов и членов их семей получили почетное звание лауреата Акции «Благородство».

К 125-летию УИС России была издана книга по истории самарской УИС «Ремесло окаянное». Сейчас книга используется как учебное пособие для курсантов Самарского юридического института ФСИН России и других профильных учебных заведениях. Готовится к выходу второй том книги.

С целью поддержания положительного имиджа уголовно-исполнительной системы пресс-служба заложила ряд акций. Так, на протяжении 10 лет проводится областной ежегодный семейно-патриотический фестиваль «Звуки лета», который способствует сплочению семьи, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, продвижению здоровых семейных ценностей: любви, верности, ответственности.

С большим успехом развивается военно-патриотический проект «Победа», проводимый в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина.

В тесном содружестве с пресс-службой УФСИН России по Самарской области все годы работала редакция многотиражной газеты «Тюрьма и воля». Взаимодействуя друг с другом, службы составляют единую мощную информационную платформу. Результатом их совместной работы является выпуск газеты «Тюрьма и воля». Многотиражное издание отмечалась областным Союзом журналистов как одно из востребованных и популярных ведомственных медиа. На Фестивале Прессы площадка газеты «Тюрьма и воля» занимала первые места в конкурсе среди областных средств массовой информации. «Тюрьма и воля» информирует аудиторию о том, что происходит в УИС. Каждая социальная группа читателей непременно в каждом номере находит материалы, обращенные к себе.

Впереди у подразделения большие планы. И верится, что все задуманное воплотится в реальность. Но во все времена для юбиляра остается святая обязанность с помощью печатного слова и телеэфира отражать сегодняшний облик УИС. Утверждать в сознании сограждан важность и нужность тех, кто в суровых условиях исполняет свой служебный долг.

По материалам пресс-службы УФСИН России по Самарской области