Открытие проекта «Цифровая журналистика»

15 июня стартовал проект «Цифровая журналистика». Организатор — АНО «Цифровые платформы». Информационные партнеры — Союз журналистов России, Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Проект призван помочь авторам СМИ и студентам разобраться в том, как технологии и цифровые сервисы трансформируют работу государственных, медицинских, финансовых, логистических, сельскохозяйственных, коммунальных и других организаций.

С лекциями в формате онлайн выступили заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, руководитель проекта «Цифровая журналистика» Владимир Зыков, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В течение 10 дней будут проходить онлайн-лекции первого модуля — официального открытия проекта. В качестве спикеров выступят представители государственных служб, так или иначе влияющих на деятельность медиа в России.

Подробная информация о проекте и опубликованные онлайн-лекции доступны в официальном сообществе проекта ВКонтакте.