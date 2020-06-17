Помощь в непростое время

Накануне Дня России самарские ветераны журналистики получили в подарок продовольственные пакеты. Акция прошла в рамках проекта «#МыВместе», действующего во всех регионах страны.

Общероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе» направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Волонтеры проекта доставляют лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. Организаторы проекта – платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, ВОД «Волонтеры-медики».

Самарское областное отделение Союза журналистов России не осталось в стороне. Силами активных членов организации, а также сотрудников аппарата областного Союза пакеты с продуктами были доставлены в дома ветеранов. Для многих пожилых людей такая помощь позволила не выходить лишний раз на улицу и не подвергать свою жизнь опасности. Врученные от чистого сердца подарки доставили много приятных эмоций и были приняты словами искренней благодарности.

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