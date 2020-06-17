Эстафету помощи пожилым людям подхватил областной Союз журналистов

Самарское областное отделение Союза журналистов России присоединилось к всероссийской акции «Мы вместе»

В начале июня в областной Союз журналистов обратились коллеги из Регионального отделения партии «Единая Россия». Они рассказали о том, что их организация принимает участие в акции взаимопомощи «Мы вместе» и занимается доставкой продуктовых наборов пожилым жителям Самары. Зная, что областной Союз журналистов тоже ведет работу с ветеранами, было предложено объединить усилия.

На предложение откликнулись сразу же несколько членов Самарского областного отделения Союза журналистов России: Александр Лаврик, председатель совета ветеранов областного Союза журналистов, Татьяна Воскобойникова, корреспондент издания «Социальная газета», Артур Маливанчук, координатор по работе с обращениями граждан РИК СРО «Единая Россия», и начальник пресс-службы УФСИН Самарской области Алексей Халитов, а также сотрудники аппарата областного Союза журналистов. Продукты за несколько дней были отвезены ветеранам.

Пожилые люди с большой благодарностью встречали своих товарищей, радуясь не только подаркам, но и общению. И, хотя из-за угрозы коронавируса, оно проходило в несколько стесненных условиях (с использованием средств индивидуальной защиты и с соблюдением дистанции), радушию не было предела. Уставшие от самоизоляции старики спешили поделиться своими мыслями, приглашали к чаю, рассказывали о внуках, кто-то вспоминал работу, а Александр Альбертович Эйнман, бывший корреспондент «Социальной газеты», подарил написанную им книгу.

– Несколько дней мы объезжали дома своих коллег и вручали пакеты с продуктами. И каждый раз слышали в ответ: «Спасибо! Спасибо за заботу!» – рассказывает председатель совета ветеранов СООСЖР Александр Лаврик. – Подарки незамысловатые, но жизненно важные. Они – дополнительный шанс для ветеранов «65 плюс» не выйти лишний раз из дома и не подхватить в магазине или торговом центре коварную болезнь COVID-19. Это молодые могут за один раз накупить всякой всячины килограммов на десять, а потом сидеть дома. А ветеранам, особенно одиноким, приходится несколько раз выходить на улицу, чтобы купить продукты, необходимые для жизни. Так что наборы «первой необходимости» подоспели ветеранам журналистики вовремя.

Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России благодарит всех, кто принял участие в акции!

Источник: пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России