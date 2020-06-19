Cоюз журналистов внес предложение по противодействию фейкам

Самарское областное отделение Союза журналистов России (СООСЖР) приняло участие в работе «круглого стола» Общественной палаты Самарской области и внесло предложение по противодействию фейкам.

19 июня в Общественной палате Самарской области прошел «круглый стол» на тему «Фейки – инструмент политической борьбы: к вопросу об информационных манипуляциях в условиях подготовки к общероссийскому голосованию по одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации». На мероприятии собрались представители избиркома Самарской области, общественных советов и некоммерческих организаций.

В качестве приглашенного эксперта выступил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. В своем докладе он рассказал об отличительных признаках недостоверной информации, источниках агрегации и распространения фейков.

Позицию Самарского областного отделения Союза журналистов России по борьбе с фейками озвучил присутствовавший на обсуждении зам. председателя СООСЖР Олег Лукьянов.

Распространение ложной информации и манипулирование общественным мнением всегда было острой проблемой. Особую силу это явление набирает и сейчас в условиях предстоящих общественно-политических событий. Задача профессиональных, уважающих себя, СМИ – говорить правду и быть уверенными в своем контенте. Именно по такому принципу и работают члены Союза.

Когда в условиях пандемии фейки начали разрастаться как грибы, Союз журналистов усилил разъяснительную работу со СМИ: мониторил публикации, организовывал вебинары с привлечением экспертов, пояснял юридическую сторону вопроса, вступался за тех, кого ошибочно обвиняли в распространении фейков.

Сейчас, когда снова обсуждается вопрос добропорядочности в сфере медиа, Союз журналистов предлагает учредить знак, подтверждающий достоверность публикуемой информации. Суть предложения в том, чтобы уверенные в своих публикациях СМИ размещали маркировку в исходных данных, на которые ориентируется потребитель.

Практика использования различных маркировок в СМИ не нова: лет 15-20 назад, когда многие издатели «грешили» с публикацией реального тиража, в качестве средства борьбы с негативным явлением на российском уровне была введена маркировка «Тиражная комиссия», а с 2012 года применяются знаки информационной продукции (возрастные маркировки).

комментарий

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР:

– На наш взгляд, знак, подтверждающий достоверность публикуемой информации, – это своего рода знак качества СМИ. Он может быть важен и для работников издания и для потребителей (читателей, зрителей, слушателей). Предложение было выдвинуто членами Правления нашей организации и ждет обсуждения.