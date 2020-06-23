Продлевается срок подачи заявления на получение субсидии за апрель и май 2020 года.

Постановлением Правительства РФ №894 от 20 июня 2020 г. продлевается срок подачи заявления субъектами МСП пострадавших отраслей на получение субсидии за апрель 2020 года. Ранее он был установлен до 1 июня 2020 года. В связи с нерабочими днями в мае принято решение о продлении срока предоставления заявления на получение субсидии за апрель 2020 года до 1 июля 2020 года. Этот же срок установлен и для подачи заявления на получение субсидии за май.

