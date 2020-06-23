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Как люди управляют информацией?

Продолжаются занятия по курсу «Цифровая журналистика».
23 июня в режиме онлайн состоялась лекция на тему «Современные законы инфополя: как люди видят и управляют информацией».

В  эфире  — эксперт в области развития социальных систем, образования и современных медиа  Наталья Владимировна Тюрина (начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА «Россия сегодня», руководитель проекта «Социальный навигатор»).

Тема посвящена основным законам, трендам распространения и восприятия информации, с рассмотрением аудиторных особенностей и эффективности информационного инструментария. Что предстают из себя информационные потоки и как они воздействуют на целевые аудитории. Что значит «управлять информационным полем и вниманием»? Рассматриваем на примере различных кейсов (удачные и не очень) и основываемся на результатах последних исследований.
Посмотреть лекцию можно по ссылке:
https://vk.com/dijournalism?z=video-19614455_456239032%2F944423bd36094e2c0f%2Fpl_wall_-19614455
Напомним, проект «Цифровая журналистика» стартовал в мае этого года. Он призван помочь авторам СМИ и студентам разобраться в том, как технологии и цифровые сервисы трансформируют работу государственных, медицинских, финансовых, логистических, сельскохозяйственных, коммунальных и других организаций. Слушателями проекта стали и журналисты Самарской области.
Информационную поддержку проекту оказывает Союз журналистов России, а также областной Союз журналистов.