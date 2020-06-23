Как люди управляют информацией?

Продолжаются занятия по курсу «Цифровая журналистика».

23 июня в режиме онлайн состоялась лекция на тему «Современные законы инфополя: как люди видят и управляют информацией».

В эфире — эксперт в области развития социальных систем, образования и современных медиа Наталья Владимировна Тюрина (начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА «Россия сегодня», руководитель проекта «Социальный навигатор»).

Тема посвящена основным законам, трендам распространения и восприятия информации, с рассмотрением аудиторных особенностей и эффективности информационного инструментария. Что предстают из себя информационные потоки и как они воздействуют на целевые аудитории. Что значит «управлять информационным полем и вниманием»? Рассматриваем на примере различных кейсов (удачные и не очень) и основываемся на результатах последних исследований.