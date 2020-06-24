Ксения Штефан: «В мире, где вал информации, ты, как потребитель, начинаешь искать, что тебе полезно»

Ежегодно, в конце мая, в Самаре Союз журналистов проводил в Струковском парке «День прессы». В этом году, по понятным обстоятельствам, журналистский праздник перенесли. «Парк Гагарина», чтобы как-то сохранить майскую традицию, решил поговорить с коллегами о журналистике и выяснить, что такое современная журналистика в Самаре.На вопросы «Парка Гагарина» отвечает Ксения Штефан – редактор отдела оперативной информации в «Волжской коммуне», бывший автор 63.ru и «Волга Ньюс».



– Ксения, а как становятся журналистами? Призвание, мечта, просто — «а хочу»?

– Я мечтала стать журналистом лет с трех. Тогда, как гласит семейное предание, и заявила маме, что стану журналистом. В подростковый период уже точно знала, что буду работать в газете. Ходила во все имеющиеся в Сызрани, где жила, кружки журналистики. Когда мне было 14 лет, мама случайно встретила на улице свою давнюю знакомую, которая имела какое-то отношение к местной редакции «Волжских известий», и спросила не возьмут ли в газету стажера. Взяли. Иногда я засыпала на уроках математики, потому что по ночам писала статьи. Позже поступила на журфак в Самаре. Я тогда хотела делать мир вокруг лучше. Думаю, это основное, что мною и двигало. Ну и амбиции, наверняка. Я думаю, амбиции помогают добиваться целей.

– Журналистика повлияла на жизнь?

– У меня жизнь слилась с работой. Я как-то давно не отделяю одно от другого. Могу переписываться с кем-то, кто знает что-то важное по теме, о которой готовлю публикацию в час-два ночи. Если не сплю, конечно. Поспать я тоже люблю. Но у меня нет принципиальных выходных и конца рабочего дня. Благодаря журналистике я познакомилась с многими приятными и интересными мне людьми. Общение с необычными и умными людьми всегда положительно влияет на твое личное развитие. Ну и наверное, можно сказать, что благодаря журналистике я стала коммуникабельнее…

– Что такое, в вашем понимании, журналистика?

– Для меня это работа, которая мне интересна и которая иногда помогает людям в несправедливых ситуациях. Я не фанат хайпа ради хайпа, не фанат СМИ, где только негатив. Не люблю, когда журналисты не до конца разбираются в ситуации — есть известное выражение «карта не территория», если ты увидел только реакцию одного человека на событие, это еще ничего не значит. Всегда стоит учитывать мнение всех возможных источников.

Что происходит с человеком, который открывает СМИ и видит в нем, что все плохо? Накатывает депрессия, это отбирает силы. Вместо того, чтобы развиваться и двигаться дальше, человек тратит свою энергию на мысли о том, как все плохо вокруг. Делает ли это жизнь человека и общества лучше?

– Может вы и правы. А что сейчас происходит с самарской журналистикой?

– Вероятно, то же, что и с федеральной, только медленнее. Благодаря развитию соцсетей СМИ становятся менее популярны, им приходится подстраиваться под новые запросы аудитории. Создают свои группы в соцсетях. Рекламодатели, иногда, дают рекламу уже не в самом СМИ, а на их страницах в соцсетях. Это новая реальность, наверное, ее не изменить, под нее можно только подстраиваться.

– Как думаете, а про что людям сейчас интересно читать? Какой запрос у общества на информацию?

– Всегда людям была интересна информация о страшных событиях. Я думаю, это нормальная психологическая реакция: случилось что-то страшное, ты открываешь статью, чтобы узнать, как этого избежать. Сейчас, на мой взгляд, есть еще ставка на потребительскую журналистику — в мире, где вал информации в соцсетях, ты, как потребитель, начинаешь искать, что тебе полезно. Думаю, аудитории сейчас лень читать огромные тексты. Ну то есть, они востребованы в изданиях вроде «Медузы», которые открывают конкретно ради этих больших расследований. Но, когда ты читаешь новости на бегу, поскольку тебе нужно успеть сделать множество своих дел в ускорившемся мире, ты скорее просмотришь маленькие новости, возможно даже в формате видео.



– Есть какие-то ожидания от современного рынка медиа?

– Если там появятся интересный контент, я буду рада. Не могу сказать, что жду чего-то.

– Кого сами предпочитаете читать?

– Вот скажу вам как на духу — я смотрю канал Viasat History. Там был недавно интересный сериал про Тюдоров. Ивана Голунова читаю, Юрия Дудя смотрю. В телеграм-сегменте чаще всего читаю канал «Беспощадный пиарщик».

– Что бы вы пожелали людям, которые хотят создавать новые медиа?

– Удачи, конечно, пожелала бы. Возможно, они изменят мир, а возможно и нет. В любом случае, если есть интересная идея для развития — не нужно слушать тех, кто говорит «у тебя ничего не получится».

Беседовал Тимофей Королев

Источник: «Парк Гагарина»

https://parkgagarina.info/index.php/intervyu/31288-kseniya-shtefan-v-mire-gde-val-informatsii-ty-kak-potrebitel-nachinaesh-iskat-chto-tebe-polezno.html