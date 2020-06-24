В Самаре прошел военный парад, посвященный юбилейной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед началом Парада площадь салютовала ветерану, Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину.

Владимир Иванович приветствовал парадные расчеты и поздравил жителей с юбилеем Победы:

- Победа досталась советскому народу очень дорогой ценой. Моя судьба счастливая – я прошел здесь, по площади Куйбышева, в начале войны, а 1 мая 1945 года меня ранило, и война закончилась для меня на площади Рейхстага, – рассказывает Владимир Чудайкин. – Рад тому, что живу в Самаре! Радуюсь успехам нашей области, нашей родной земли. С каждым годом Самара становится краше, благоустроенней. Поздравляю всех земляков с великим праздником Победы! Будем и впредь радоваться процветанию Самарской области!

24 июня – знаковая дата в истории страны. Именно 24 июня 1945 года по Красной площади в Москве прошли воины-фронтовики, доблестные герои-победители, среди которых были и рядовые, и сержанты, и офицеры различных родов войск. Принимал парад великий полководец Георгий Константинович Жуков. Тогда весь мир увидел, как советские бойцы под барабанный бой бросали к стенам Кремля штандарты поверженных фашистских армий.

«Это был​ великий триумф нашего народа, сумевшего не только выстоять в смертельной схватке с врагом, но и изменить всю мировую историю, спасти человечество от «коричневой чумы».​ И завоевали эту Победу наши соотечественники, наши с вами родные люди.​ Поколение победителей заплатило огромную, страшную цену. Отдали все, что могли, – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, приветствуя участников и гостей Парада. – Наши солдаты на фронте сражались с врагом, не жалея себя, до последнего вздоха. А в тылу люди не жалели сил и здоровья ради того, чтобы дать фронту всё необходимое. В этом единстве и заключается несокрушимая сила нашего народа».​

В составе военных расчетов, прошедших по Красной площади в 1945 году, были и уроженцы Куйбышевской области – около 190 воинов Красной Армии, награжденных боевыми наградами.

«Мы по праву гордимся тем, что сделали для Победы жители Куйбышевской области. В самый тяжелый период войны наш город стал «запасной столицей» страны…», – напомнил Глава региона.

Полмиллиона куйбышевцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, каждый второй из них не вернулся домой. Дети, женщины и старики в тылу ковали оружие Победы. В области работали 12 заводов авиационной промышленности, 11 предприятий по выпуску вооружения и боеприпасов. За время войны в «запасной столице» были изготовлены более 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. «Именно тогда город Куйбышев, а ныне Самара, стал «Городом трудовой доблести», – подчеркнул Губернатор.

В этом году в юбилейном Параде приняли участие соединения и воинские части Министерства обороны России, других силовых министерств и ведомств – всего порядка 1700 человек.

После прохождения 23-х парадных расчетов, по площади прошла военная техника. По сложившейся традиции, механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Затем проследовали танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «МСТА-С», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», пусковые установки противовоздушной обороны «9С-300», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, и др. Всего 53 машины. Кроме того, участники военно-патриотических клубов представили восстановленную технику времен Великой Отечественной войны.

Состоялась и воздушная часть Парада Победы. Над Самарой пролетели вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также российские тактические разведывательные самолеты Су-24МР и многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

Главными зрителями Парада в этом году стали санитары, медсестры, врачи, социальные работники, почтальоны и волонтеры – все, кто оказывал помощь жителям региона и спасал жизни людей.

Освещали подробности главного события дня корреспонденты, видео0операторы и фотографы региональных медиа. На каналах «Россия-24″, «Губерния» шла прямая трансляция парада.

Подробности на сайте: https://www.samregion.ru/press_center/events/v-samarskoj-oblasti-proshel-voennyj-parad-v-chest-75-letiya-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/

В публикации использовались материалы и фотографии с сайта правительства Самарской области.